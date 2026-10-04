Un sector de la tribuna de Cipolletti cedió y hay cuatro personas heridas
Un sector de la tribuna de La Visera de Cemento de Cipolletti cedió y cuatro personas cayeron varios metros. Sufrieron heridas pero están fuera de peligro.
A minutos de comenzar el partido entre Cipolletti y Sol de América en La Visera de Cemento por el Federal A, una de las estructuras de hormigón de la tribuna cedió y hubo heridos.
El piso se resquebrajó hasta vencerse y cuatro personas cayeron varios metros directo al piso, debajo de la tribuna que está detrás del arco. Es donde habitualmente se ubica la hinchada «La 69».
Rápidamente, fueron atendidos y hospitalizados. El partido se demoró unos minutos y comenzó una vez que los heridos fueron trasladados.
La buena noticia es que los cuatro están fuera de peligro y evolucionan favorablemente, lo que llevó tranquilidad a los familiares e hinchas en medio de una jornada histórica para Cipolletti que goleó 6 a 1.
El club publicó un comunicado en el que señaló que «cuatro hinchas albinegros debieron ser trasladados al hospital para recibir atención médica».
La institución informó que Marcelo Bastías, presidente de la Subcomisión de Fútbol, «se acercó personalmente al centro de salud para interiorizarse sobre su estado y acompañar a sus familias».
«Afortunadamente, los cuatro se encuentran fuera de peligro y en buen estado de salud. Desde el Club llevamos tranquilidad a toda la familia albinegra y agradecemos la atención y el acompañamiento brindado por el personal de salud», concluyeron.
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