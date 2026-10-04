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Un sector de la tribuna de Cipolletti cedió y hay cuatro personas heridas

Un sector de la tribuna de La Visera de Cemento de Cipolletti cedió y cuatro personas cayeron varios metros. Sufrieron heridas pero están fuera de peligro.

Redacción

Por Redacción

El sector donde cedió la tribuna en La Visera de Cemento. (Foto: Oscar Livera)

El sector donde cedió la tribuna en La Visera de Cemento. (Foto: Oscar Livera)

A minutos de comenzar el partido entre Cipolletti y Sol de América en La Visera de Cemento por el Federal A, una de las estructuras de hormigón de la tribuna cedió y hubo heridos.

El piso se resquebrajó hasta vencerse y cuatro personas cayeron varios metros directo al piso, debajo de la tribuna que está detrás del arco. Es donde habitualmente se ubica la hinchada «La 69».

Rápidamente, fueron atendidos y hospitalizados. El partido se demoró unos minutos y comenzó una vez que los heridos fueron trasladados.

(Foto: Oscar Livera)

La buena noticia es que los cuatro están fuera de peligro y evolucionan favorablemente, lo que llevó tranquilidad a los familiares e hinchas en medio de una jornada histórica para Cipolletti que goleó 6 a 1.

El club publicó un comunicado en el que señaló que «cuatro hinchas albinegros debieron ser trasladados al hospital para recibir atención médica».

(Foto: Oscar Livera)

La institución informó que Marcelo Bastías, presidente de la Subcomisión de Fútbol, «se acercó personalmente al centro de salud para interiorizarse sobre su estado y acompañar a sus familias».

«Afortunadamente, los cuatro se encuentran fuera de peligro y en buen estado de salud. Desde el Club llevamos tranquilidad a toda la familia albinegra y agradecemos la atención y el acompañamiento brindado por el personal de salud», concluyeron.


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A minutos de comenzar el partido entre Cipolletti y Sol de América en La Visera de Cemento por el Federal A, una de las estructuras de hormigón de la tribuna cedió y hubo heridos.

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