La dura revelación de Campuzano de su paso por Boca: “No quería jugar más”

El mediocampista colombiano Jorman Campuzano reveló detalles de uno de los peores momentos que le tocó atravesar en su paso por Boca y contó que evaluó la opción de dejar el fútbol.

«Viví momentos difíciles, pero no fue en lo futbolístico. Fue cuando perdí un hijo mío, cosa que ustedes no saben, no quería jugar más al fútbol«, comenzó y dicha declaración generó revuelo en redes sociales.

«Jugué 150 partidos, por eso no sé por qué la gente dice que es difícil. No culpemos a Boca, no culpemos al fútbol argentino, no me culpen a mí. A veces uno como jugador tiene problemas familiares que quieren hacerte renunciar a cosas», reconoció el volante cafetero acerca del duro momento personal que le tocó vivir.

Hoy en día, Campuzano se encuentra cedido en el Atlético Nacional de Colombia, club del cual fue comprado por el conjunto Xeneize en 2019 y en el que tuvo varios altibajos en sus dos etapas. En La Ribera disputó 126 encuentros en los que convirtió dos goles y repartió cuatro asistencias.

Sobre el lamentable suceso al cual hizo referencia el centrocampista defensivo de 28 años, habría sido a fines del 2021, poco antes de salir a préstamo rumbo al Giresunspor de Turquía.

Por otro lado, el colombiano habló acerca de su presente en el conjunto de Medellín, del cual deberá salir en tres meses para retornar al elenco azul y oro, aunque sería muy difícil que vuelva a vestir los colores de Boca.

“Estoy feliz, lo estoy disfrutando. Tengo contrato hasta mitad de año, no sé qué va a pasar, pero ya viví lo más difícil, que es perder un hijo, ahora de aquí para allá es ganancia. Tengo mis dos hijos, que es el trabajo más difícil para mí, ser el mejor padre», concluyó.