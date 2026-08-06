La dura sanción que recibió un jugador de Los Pumas por una «conducta intimidatoria» contra un árbitro

El polémico duelo entre Los Pumas e Inglaterra todavía sigue dando que hablar. El encuentro que se disputó en Santiago del Estero, fue derrota de la Albiceleste por 31-24, pero el árbitro fue el principal apuntado.

Con el tiempo cumplido, Bautista Delguy se lanzó hacia el in-goal y apoyó la pelota al límite del campo, bajo la marca de dos rugbiers británicos. El juez australiano Angus Gardner cobró el try que igualaba el partido, pero luego de una revisión, los árbitros determinaron que el brazo de Delguy había salido del terreno de juego antes del apoyo.

Entonces se decidió anular la conversión y Argentina perdió. Pero la bronca de Los Pumas fue por una infracción previa que el TMO no consideró falta y podría haber sido cobrada como penal o try penal. Con este panorama, Tomás Albornoz reaccionó vehemente hacia el árbitro. El apertura se acercó a Gardner, tuvo un mínimo roce con el juez y tuvo que ser separado por sus compañeros en medio de un caliente clima.

El polémico toque que derivó en la suspensión de Albornoz.

Tras esta acción, el Comité Disciplinario comenzó una investigación y el jugador de 28 años fue citado a declarar. En su testimonio aceptó su cargo pero no reconoció que sus acciones hayan sido abusivas o amenazantes: «Quiero pedir disculpas a los oficiales del partido por la manera en que me acerqué a ellos. Entiendo que la forma no fue la correcta, más allá de lo que sentía en ese momento. Ya les hice llegar mis disculpas personalmente y voy a tomar esta experiencia como un aprendizaje», expresó.

Con este panorama, se sancionó al argentino con una suspensión de cuatro partidos y se determinó que «su conducta, en su conjunto, fue intimidatoria«. Por eso, Albornoz no fue convocado para el duelo ante Sudáfrica y se perderá los próximos tres partidos de la Selección Argentina. Además, no podrá jugar un encuentro con su club Toulon.