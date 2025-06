La durísima crítica a Franco Colapinto de un expiloto de la Fórmula 1: «Perdió la cabeza»

Franco Colapinto ya se prepara para el Gran Premio de Canadá, en lo que será su cuarta presentación como piloto de Alpine. En la previa de la carrera por la Fórmula 1, un expiloto destrozó al argentino y aseguró que «perdió la cabeza«.

Nelson Piquet Jr., excorredor de la Máxima e hijo de la leyenda brasileña criticó al piloto de Alpine y lo llegó a comparar con la situación de Daniel Ricciardo.

El comienzo de temporada para el oriundo de Pilar en la escudería francesa no fue el esperado. No logró sumar puntos y estuvo en le foco de las críticas por parte de algunos fanáticos.

En su regreso a la Fórmula 1 finalizó 16° en Imola, obtuvo el 13° lugar en Mónaco y terminó 15° en su última presentación en Barcelona.

Franco Colapinto y la durísima crítica en la Fórmula 1

Piquet Jr planteó que el argentino atraviesa un bloqueo mental que no le permite mostrar su mejor nivel. «Parece que Colapinto ha perdido la cabeza. No es lento, porque ya lo demostró al principio de tres rondas clasificatorias consecutivas sin experiencia en la F1. No es tonto», planteó.

Y señaló que «entonces, algo le trastoca la cabeza y, por desgracia, llega un punto en que las mentes más fuertes, agresivas y seguras son las que triunfan«.

En ese sentido, comparó el momento de Colapinto con el de Daniel Ricciardo, piloto australiano que dejó Red Bull en 2019 opacado por Max Verstappen y a partir de ese moento pasó por Renault, McLaren y Racing Bulls sin mucho éxito.

«Lo que distingue a (Lewis) Hamilton, (Fernando) Alonso, Max (Verstappen), es que tienen un poco más de talento, pero la gran diferencia es su mentalidad. Daniel Ricciardo no perdió su talento, perdió la mentalidad«, sostuvo.

Sobre este fin de semana, Franco Colapinto se mostró ilusionado: «Tengo muchas ganas de que llegue. Nunca corrí en el circuito, así que va a ser clave para mí familiarizarme lo más rápido posible para prepararnos para la clasificación«.