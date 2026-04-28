Empleadas domésticas: guía sobre las tareas específicas de niñeras en el hogar

La definición de las niñeras y responsabilidades laborales en el ámbito privado es uno de los pilares para una relación de trabajo saludable y legal con estas empleadas domésticas. Según la Ley 26.844, el personal dedicado a la asistencia y cuidado de personas (Categoría 4) tiene como misión central el bienestar integral de los menores o adultos a su cargo, una función que no debe confundirse con el mantenimiento general del hogar.

En este cierre de abril 2026, y ante la falta de nuevos aumentos salariales para empleadas domésticas, es fundamental que los empleadores comprendan los alcances de estas obligaciones. Una correcta asignación de tareas evita el agotamiento de la trabajadora y protege al empleador ante posibles reclamos por «pluritarea», una figura que el sistema de ARCA identifica cuando las exigencias exceden el marco del cuidado no terapéutico para el cual fue contratado el personal.

Empleadas domésticas: el marco legal para niñeras y responsabilidades de cuidado

Dentro del convenio de casas particulares, las niñeras y responsabilidades asociadas se agrupan en la cuarta categoría. Esta clasificación es específica: su objetivo es el acompañamiento, la alimentación y la seguridad de los niños o adolescentes. A diferencia de las empleadas domésticas de la quinta categoría, el foco está puesto en la persona y no en la infraestructura de la vivienda.

La normativa vigente aclara que las tareas de orden o higiene deben limitarse estrictamente a lo que el niño ensucia o utiliza durante la jornada laboral (como lavar su plato o guardar sus juguetes). Si el contrato de las niñeras y responsabilidades asignadas incluye, además, la limpieza de áreas comunes, el lavado de ropa de adultos o la preparación de comidas generales, se configura una relación de múltiples funciones.

En estos casos, la ley exige que el sueldo se liquide bajo la categoría más alta y que se reconozca el esfuerzo extra, garantizando que el salario de mayo 2026 refleje la realidad del servicio prestado en el domicilio.

Empleadas domésticas: cómo formalizar el vínculo de niñeras y responsabilidades ante ARCA

La transparencia en la gestión de niñeras y responsabilidades comienza con un registro correcto en el portal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Al momento de dar el alta, el empleador debe especificar la categoría «Asistencia y Cuidado de Personas», que en mayo 2026 cuenta con un valor por hora de $3.599,86 (con retiro).

Es vital que el recibo de sueldo electrónico sea el reflejo de este acuerdo. En nuestra región patagónica, el cálculo debe incorporar el 30% por zona desfavorable, elevando el valor de la hora de las niñeras y responsabilidades de cuidado a un piso de $4.679,81.

Mantener esta formalidad no solo asegura la cobertura de la ART ante cualquier incidente, sino que establece un «manual de convivencia» tácito: la trabajadora sabe qué se espera de ella y el empleador tiene la tranquilidad de que su hogar funciona bajo los estándares legales que los organismos oficiales recomiendan para un empleo digno y seguro.