La emoción de Lautaro Blanco al recordar a su papá fallecido tras salir campeón con Boca

La emoción de Lautaro Blanco al recordar a su padre tras levantar el primer título de su carrera. (Foto: Captura ESPN)

Lautaro Blanco vivió una noche inolvidable en La Bombonera. Además de conquistar el primer título de su carrera como futbolista profesional, el defensor terminó siendo el capitán de Boca luego de que Leandro Paredes fuera reemplazado por una molestia. Sin embargo, después del triunfo ante Defensa y Justicia, hubo un momento que trascendió lo deportivo y lo emocionó hasta las lágrimas.

El lateral llegó al Xeneize en 2024 y, desde entonces, salvo excepciones, se consolidó como titular y uno de los grandes referentes del plantel. Con regularidad y buenas actuaciones, se ganó un lugar importante en el equipo y ahora sumó una consagración especial a su recorrido con la camiseta azul y oro.

En diálogo con Diego Monroig, periodista de ESPN, Blanco habló sobre lo que significaba cortar una larga racha sin campeonatos y conseguir su primera consagración como profesional. «Cortar con la racha de tanto tiempo sin campeonatos. Sabemos que es el principio y tenemos mucho por delante, pero estoy muy feliz«, expresó.

Luego, cuando fue consultado por el apoyo de su familia y por todo lo que había recorrido para llegar a ese momento, el lateral no pudo continuar. Con lágrimas en los ojos, recordó a su papá y dejó una frase conmovedora: «Espero que mi viejo esté contento, nada más».

🗣️"ESPERO QUE MI VIEJO ESTÉ CONTENTO, NADA MÁS" Lautaro Blanco se quebró al momento de expresar su felicidad por conseguir su primer Titulo con la camiseta de Boca. 📺 Mirá #ESPNF10 por ESPN en el Plan Premium de @disneyplusla https://t.co/fpZlELXniE — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) November 7, 2026

Su padre falleció durante la pandemia de COVID-19 y no llegó a verlo debutar en Primera División, cuando Lautaro todavía defendía la camiseta de Rosario Central. Sin embargo, lo acompañó desde sus primeros pasos en el fútbol y fue una figura importante en su camino como jugador.

Ahora, con su primer título profesional y como uno de los protagonistas de la consagración de Boca, Blanco tuvo un recuerdo especial para él. Un festejo atravesado por la alegría de haber alcanzado un objetivo y la emoción de sentir que, de alguna manera, su papá también fue parte de ese momento.