Doble poster imperdible: Boca campeón y Colapinto llegan este domingo con el Diario Río Negro

El festejo de Boca campeón tras consagrararse como el mejor en la tabla Anual. Foto: FOTOBAIRES Fecha 16 Torneo Clausura Liga Profesional.

Este domingo, las páginas del Diario Río Negro se tiñen de pasión y velocidad. En una edición imperdible para coleccionistas y fanáticos del deporte, el matutino regional entregará de forma espectacular dos pósters exclusivos a todo color: uno dedicado al fenómeno de la Fórmula 1, Franco Colapinto, y otro para festejar el reciente campeonato de Boca.

La expectativa en los kioscos de diarios de toda la región es total. La histórica coincidencia de un Boca nuevamente campeón y el furor desatado por Colapinto en la máxima categoría del automovilismo mundial, donde además luce con orgullo los colores azul y oro, motivó esta doble entrega especial sin costo adicional con la compra del ejemplar.

El fenómeno Colapinto y la mística Xeneize

El póster del joven piloto argentino captura toda la adrenalina de su monoplaza en pista, ideal para los miles de fanáticos que siguen madrugando cada fin de semana para alentar la «Colapintomanía».

Por su parte, la lámina de Boca Juniors inmortaliza la foto del plantel campeón, un recuerdo imprescindible para colgar en la pared y celebrar una nueva estrella en el escudo xeneize.

Desde la distribuidora local del diario advierten que, debido a la alta demanda que generan estos suplementos deportivos, se recomienda reservar el ejemplar con anticipación en el kiosco de confianza.

No te quedes sin tu edición especial. Este domingo, buscá el Diario Río Negro y llevate los dos pósters que van a quedar en la historia del deporte argentino.