La ex figura de Boca que Riquelme quiere repatriar: «Me preguntó si iba a seguir de vacaciones o si quería volver»

Nahitan Nández llegó a Boca en 2017, proveniente de Peñarol. Estuvo apenas dos años defendiendo la camiseta azul y oro, pero eso le alcanzó para ganarse el cariño de los hinchas. Su último partido fue por los octavos de final de la Copa Libertadores 2019 ante Athletico Paranaense, cuando, ya vendido al Cagliari, dejó hasta la última gota de sudor y se retiró de la Bombonera con un grito al unísono: “Uruguayo, uruguayo”.



En 2024, tras 165 partidos, dejó la Serie A y se marchó al Al-Qadsiah de la Primera División de Arabia Saudita, su actual club. En ese momento, el Xeneize se interesó en él, pero el uruguayo terminó aceptando los millones que le ofrecían en el fútbol saudí.

En diálogo con El Espectador de Uruguay, encendió la llama de la ilusión de muchos bosteros que quieren su regreso. “La otra vez, un poco en chiste, me mandó un mensaje diciéndome si iba a seguir de vacaciones en Arabia y si quería volver a Boca; es la personalidad que tiene él”, reveló sobre su contacto con Juan Román Riquelme.

Nahitan Nández se marchó del Xeneize a mediados de 2019: fue vendido al Cagliari italiano.

“Él me dijo que en Boca dejé un lindo recuerdo y le gustaría que vuelva”, agregó. Por el momento, no es más que un contacto informal.

Además, vale resaltar que Nández tiene contrato con el Al-Qadsiah hasta junio de 2027 y, en caso de que Riquelme decida avanzar por él, deberá comprarle el pase al club árabe. “A Boca y Peñarol, claramente, me gustaría volver vigente”, sentenció.