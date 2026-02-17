Leandro Paredes está lesionado y quedó descartado para el clásico ante Racing

Leandro Paredes se perderá el clásico ante Racing. El capitán del Xeneize quedó descartado para el duelo de este viernes ante La Academia por el esguince de tobillo que padece. El campeón del mundo venía arrastrando una molestia y jugó con dolor los cinco partidos del Apertura y su nivel se vio afectado en el aspecto físico. Ante el Calamar ni siquiera pudo completar los 90 minutos y se retiró con hielo en su tobillo derecho.

Por eso su ausencia ante el equipo de Costas obligará al Sifón a reestructurar el medio y a buscar variantes creativas en un plantel que viene mostrando un bajo nivel en sus intérpretes.

La lesión de Leandro Paredes que lo deja afuera del clásico ante Racing

Todo parece indicar que Milton Delgado ocupará su lugar y que a sus costados se ubicarán Santiago Ascacibar y Williams Alarcón o Tomás Belmonte.

La ausencia de Paredes podría extenderse también al cruce por Copa Argentina con Gimnasia de Chivilcoy, el martes 24 de febrero. Sería la primer vez, desde su retorno, que esté ausente dos partidos seguidos.

Paredes fue insustituible y jugó todos los encuentros, menos cuando cumplió la fecha de suspensión ante Estudiantes tras ser amonestado con Barracas. Con mayor o menor brillo, siempre se convirtió en el eje del juego del equipo.

En total suman 174 minutos los que no estuvo en cancha el mediocampista: 65 en el debut con el Tatengue, los 90 ante el Pincha y algunos repartidos en otros encuentros en los que salió, siempre sobre el final. La estadística marca que disputó 1.986 minutos de 2.160 posibles: el 91,9%.

La ausencia del volante es un problema para el DT, que intentará resolver en los próximos entrenamientos.

Por otra parte, Boca sigue intentando cerrar a Adam Bareiro, a la espera de recibir una respuesta oficial de Fortaleza tras la oferta de tres millones de dólares por el pase completo del futbolista paraguayo.

La cifra que prentende el club brasileño es cercana a los 2 millones de dólares por el 50%.