La F1 hizo viral la maniobra de Colapinto y la comparó con la de Hakkinen contra Schumacher en 2000

El argentino empieza a gestar la fantástica maniobra en la recta de Kemmel. Sería un espectacular "2x1" sobre Gasly y Lawson.

A casi una semana del Gran Premio de Bélgica, y con la cita de Hungría a la vuelta de la esquina, el mundo de la Fórmula 1 se sigue haciendo eco de la majestuosa gesta del argentino Franco Colapinto en Spa-Francorchamps.

El pilarense llevó a su Alpine al 10° puesto y al último punto en juego, luego de una espectacular maniobra sobre el neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls) y su coequiper Pierre Gasly en una misma secuencia y con una precisión extrema.

El monoplaza N°43 se lanzó por el radio interno en plena recta de Kemmel, mientras Gasly intentaba por fuera sobre Lawson, dejando a ambos sin reacción. De inmediato, la secuencia se volvió viral en redes sociales, destacándose como uno de los mejores sobrepasos del año.

En ese mismo escenario, pero en la temporada 2000, el finlandés Mika Hakkinen (McLaren) coronó idéntica obra maestra ante el alemán Michael Schumacher (Ferrari), en plena disputa por el Mundial, y con el brasileño Ricardo Zonta (BAR) en medio.

El propio sitio oficial de la máxima creó un video uniendo y comparando ambas escenas. Y, sin exagerar, las maniobras son calcadas. Aunque, en el caso de Hakkinen, el bicampeón se aprovechó de un rezagado (Zonta), mientras que Colapinto peleaba con ambos por el 10° puesto.

La comparación de las maniobras