¿Era necesario? Franco Colapinto tendrá un especial «duelo» en la conferencia previa a Hungría

Qué curioso, ¿no? La conferencia de prensa oficial de la Fórmula 1 previo al Gran Premio de Hungría, a disputarse este fin de semana en el Hungaroring, tendrá un condimento por demás picante y ¿divertido?

El encuentro con periodistas tendrá la presencia del argentino Franco Colapinto en el segundo turno, previsto para las 9:30 de nuestro país. Y la curiosidad radica en los compañeros del piloto de Alpine en esa sala de prensa.

La F1 tuvo la brillante idea de acompañar a Franco con los españoles Carlos Sainz, piloto de Williams, y Fernando Alonso, piloto de Aston Martin.

Sí, a pocos días de la final de la Copa del Mundo de Fútbol entre Argentina y España, Colapinto deberá ponerle el pecho a los posibles comentarios y chicaneos de sus colegas. Aunque, más allá de la suspicacia, sabido es que con ambos tiene una excelente relación.

En su llegada a Budapest, el pilarense, que viene de una magnífica actuación en Spa-Francorchamps, habló de lo que representa este fin de semana en lo particular y para el equipo Alpine.

"Hoy no, no debería"



El comentario de Franco Colapinto a un periodista español tras el Gran Premio de Bélgica. pic.twitter.com/P9pMXG2QWr — Corta (@somoscorta) July 19, 2026

«Nuestro objetivo es mantener la racha de poder sumar puntos también este fin de semana en Budapest, aunque el circuito suponga un reto completamente diferente. Es un circuito en el que he tenido cierto éxito durante mi carrera en las categorías junior y estoy deseando volver y vivir la experiencia con los coches de este año».

Vale recordar que Colapinto cederá su máquina en la primera práctica libre al estonio Paul Aron, retomando la conducción en el segundo ensayo.