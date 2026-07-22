Una empresa que opera en Vaca Muerta frena su producción de caucho sintético tras el cierre de Fate

El gigante energético Pampa Energía anunció el freno de su producción de caucho sintético. A través de un comunicado oficial, la empresa confirmó el cese de actividades por cuestiones del mercado interno. La definición alcanza a unos 130 trabajadores.

Según pudo confirmar Diario RÍO NEGRO, la medida surge tras el cierre de FATE, la histórica fábrica de neumáticos que era uno de los principales clientes y que bajó sus persianas en febrero producto del boom de importaciones y la baja de productividad.

Si bien hace una década este sector de la compañía venía a la pérdida, aclararon que a partir de los cambios registrados en el útlimo tiempo en el ámbito local, lo que terminó de «hacer inviable la continuidad del negocio».

Este proceso alcanza a una parte del Complejo Petroquímico de Puerto General San Martín, ubicado en la provincia de Santa Fe. Del total de 500 trabajadores, la empresa informó que unos 130 serán alcanzados por el cese de actividades.

Estos mismos -según precisaron fuentes de Pampa Energía- se buscará reubicarlos en otras ramas de la compañía, tales como la producción fertilizantes ó el mismo ámbito energético.

Pampa Energía invertirá US$2.700 millones en un complejo petroquímico

Este anuncio se da a conocer también luego de que Pampa Energía oficializara una inversión histórica de US$ 2.700 millones destinada a la construcción de la planta de producción de urea granulada más grande de la región y una de las de mayor envergadura a nivel global.

El mega complejo petroquímico se emplazará sobre un predio de 80 hectáreas en el Polo Industrial de Bahía Blanca y contará con una conexión directa a los gasoductos troncales que transportan el gas natural incremental de Vaca Muerta.

El ambicioso máster plan ya fue presentado de forma oficial para su adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), la herramienta clave con la que el Ejecutivo nacional busca traccionar desembolsos de escala global. Según precisó la firma, la planta estará operativa hacia fines de 2029 —luego de un plazo de ejecución estimado en tres años y medio— y tendrá la capacidad de procesar 2,1 millones de toneladas anuales de urea granulada, equivalentes a unas 6.000 toneladas diarias distribuidas en dos líneas de producción.

Contará con una planta de amoníaco, dos líneas de producción de urea granulada con capacidad combinada de 6.000 toneladas diarias, silos de almacenamiento y sistemas de carga a camiones y buques para exportación.

Además, precisaron que la iniciativa demandará más de 3.500 puestos de trabajo durante su construcción, además de generar alrededor de 300 empleos permanentes una vez que entre en operación.

Desde Pampa Energía afirmaron que los trabajadores afectados por el cese de producción de caucho tendrán oportunidades vinculadas a este proyecto.

«Es la decisión de inversión más importante en la historia de Pampa y la más grande que emprendemos en años. La Argentina depende de fertilizantes que llegan desde miles de kilómetros de distancia. Con esta planta, el país tendrá su propio abastecimiento, más previsible y competitivo, permitiendo conectar el gas de Vaca Muerta con uno de los sectores más importantes de la economía como es el campo», destacó Marcelo Mindlin, presidente de Pampa Energía.







