La felicidad de Juan Musso tras haberse consagrado con Atalanta en la Europa League

Los hinchas del Atalanta italiano recordarán por muchos años este miércoles 22 de mayo y esto se debe al triunfo de su equipo en la final de la Europa League ante el Bayer Leverkusen por 3-0. En medio de los festejos, el arquero argentino Juan Musso fue entrevistado por los periodistas que cubrieron la definición del torneo. El ex Racing entregó su análisis tras el gran partido que disputó en Irlanda.

«El equipo lo veía bien muy motivado. Habíamos dejado ya a rivales muy importantes. Teníamos este sueño de hacer realidad una cosa histórica. Atalanta no había ganado nada», dijo.

Musso también confesó que fue increíble el resultado que logró su equipo. «Hace mucho venía soñando con un título. Que se dé así ante el mejor equipo de este momento de Europa, un milagro», remarcó.

«Todavia no caigo, estoy muy agradecido y feliz. Sabiamos que teníamos que salir a comernos el rival. Lo importante fue la actitud, jugamos como campeones», aseguró.

Y es que lo que sucedió en Dublin realmente fue una situación que no tuvo presente durante su llegada al equipo de la ciudad de Bérgamo. «Si me decían que iba a ganar la Europa League no hubiera creído. Es la frutilla del postre», contó.

Con respecto a su vinculación con la Albiceleste añadió: «Con Scaloni no hablé. Ellos saben que estoy preparado y siempre quiero estar. La Selección es mi prioridad y es mi sueño más grande. Es cuestión de tiempo. Pasaron cosas que quedaron atrás y ya volveré», puntualizó.