Quién era la turista francesa de 29 años que murió en la avalancha fatal del Cerro Crestón en la Patagonia

En la Patagonia se registró una trágica avalancha en el Cerro Crestón, ubicado en El Chaltén, que dejó como saldo una turista como víctima fatal. La mujer, oriunda de Francia, tenía 29 años y estaba esquiando junto a su pareja. Los dos fueron alcanzados por el desprendimiento de nieve, pero sólo la mujer murió a causa de las graves heridas.

Quién era la turista que murió en la Patagonia

Con el transcurso de las horas se confirmó que la víctima se llamaba Juliette Agathe Elena Wuillmann. La mujer se definía en sus redes como una apasionada del esquí, era instructora y se dedicaba a crear contenido como influencer de su actividad en diferentes montañas.

Wuillmann y su pareja, Pierre Gabriel Mehdi, recorrían la Patagonia a bordo de una camioneta en busca de lugares para esquiar. En sus redes sociales habían compartido los detalles del viaje: «Rumbo a Argentina en nuestro nuevo hogar sobre ruedas. El plan era simple: hacer slalom entre los baches de la Ruta 40 y repetir la jugada sobre las placas de hielo camino al Volcán Puyehue. Tomamos suficiente mate como para mantener el corazón acelerado todo el día. Y, sobre todo, aprendimos que los vientos de 60 km/h por acá no son nada de qué preocuparse».

Wuillmann y su pareja, Pierre Gabriel Mehdi

En su último posteo, la turista mostró un descenso en el Cerro Madsen, también ubicado en El Chaltén, en el que remarcó que las condiciones meteorológicas no ayudaban a realizar la actividad.

Avalancha fatal en la Patagonia: cómo fue el trágico hecho

De acuerdo con la información oficial, el incidente ocurrió alrededor de las 12:30 del 29 de septiembre en las inmediaciones del Lago del Desierto, un sector cordillerano muy concurrido para la práctica de esquí de montaña.

Tras la alerta, se puso en marcha un operativo de rescate coordinado entre diversas fuerzas e instituciones de la región. Del despliegue participaron efectivos de Parques Nacionales, Gendarmería Nacional, el Consejo Agrario Provincial, Defensa Civil y equipos sanitarios.

Debido a la complejidad del terreno, los rescatistas debieron trasladarse en una primera etapa hasta la zona del lago para luego continuar a pie hacia el sector de la avalancha, sorteando fuertes pendientes y condiciones climáticas extremas.

Luego de varias horas de búsqueda, los equipos de emergencia lograron ubicar a los dos turistas franceses atrapados por la masa de nieve. Allí se constató el fallecimiento de la joven de 29 años, cuyo cuerpo fue trasladado a El Chaltén para dar inicio a las actuaciones de rigor. En tanto, su pareja fue evacuada para recibir atención médica y, según los primeros informes oficiales, se encuentra fuera de peligro.