Una por una, las nuevas derogaciones del Gobierno por la visita del Papa León XIV a la Argentina

El Gobierno nacional dio un paso formal en los preparativos para la llegada de la máxima autoridad de la Iglesia Católica al país. Mediante el Decreto 1127/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, se formalizó la estructura de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Visita de su Santidad el papa León XIV”.

La medida busca coordinar las distintas áreas operativas del Estado para responder a las exigencias organizativas que demanda un acontecimiento de tal magnitud.

Todas las responsabilidades asignadas fueron establecidas con carácter ad honorem, por lo que los funcionarios designados mantendrán sus cargos de origen en la administración pública sin percibir una remuneración adicional por estas tareas extraordinarias. Esta decisión se enmarca en la agenda institucional del Ejecutivo para articular la logística, el despliegue de seguridad y las relaciones institucionales del encuentro.

El Papa estará en el país desde el 8 al 11 de noviembre, donde realizará una serie de actividades y encuentros con homenajes y charlas entre representantes de la sociedad civil, ministros y demás figuras políticas.

Cuáles fueron los nombramientos del Gobierno por la visita del Papa León XIV a la Argentina

En el decreto, se establecieron los nombramientos Ad Honorem de los siguientes ministros:

“Desígnase a la Secretaria de Coordinación Legal y Administrativa de la Jefatura de Gabinete de ministros, abogada Mariana Vello, en el cargo de titular de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria ‘Visita de su Santidad el papa León XIV’, con carácter ad honorem y rango de Secretaria, sin perjuicio de la continuidad en el ejercicio de las funciones correspondientes al cargo que actualmente desempeña”.

“Desígnase Coordinadora Ejecutiva de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria ‘Visita de su Santidad el papa León XIV’, a la abogada Macarena María Orani, con carácter ad honorem y rango de Subsecretaria, sin perjuicio de la continuidad en el ejercicio de las funciones correspondientes al cargo que actualmente desempeña en la Jefatura de Gabinete de Ministros”.

“Desígnase al Subsecretario de Prensa y Actos de Gobierno de la Secretaría de Comunicación y Medios de la Presidencia de la Nación al señor Leandro Ariel Cano, en el cargo de Coordinador de Logística e Infraestructura de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria ‘Visita de su Santidad el papa León XIV’, con carácter ad honorem y rango de Subsecretario, sin perjuicio de la continuidad en el ejercicio de las funciones correspondientes al cargo que actualmente desempeña en la Secretaría de Comunicación y Medios de la Presidencia de la Nación”.

“Desígnase al Subsecretario de Despliegue Territorial de la Secretaría de Seguridad Nacional del Ministerio de Seguridad Nacional, abogado Héctor Pedro Carlos Cajida, en el cargo de Coordinador de Seguridad y Emergencias de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria ‘Visita de su Santidad el papa León XIV’, con carácter ad honorem y rango de Subsecretario, sin perjuicio de la continuidad en el ejercicio de las funciones correspondientes al cargo que actualmente desempeña”.

“Desígnase Coordinador de Protocolo y Relaciones Institucionales de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria ‘Visita de su Santidad el papa León XIV’ al técnico Lucas Navaridas, con carácter ad honorem y rango de Subsecretario, sin perjuicio de la continuidad en el ejercicio de las funciones correspondientes al cargo que actualmente desempeña en la Jefatura de Gabinete de Ministros”.

La última aclaración fue: “Desígnase Coordinador de Apoyo Legal de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria ‘Visita de su Santidad el papa León XIV’ al abogado Alejandro Patricio Amaro, con carácter ad honorem y rango de Subsecretario, sin perjuicio de la continuidad en el ejercicio de las funciones correspondientes al cargo que actualmente desempeña en la Jefatura de Gabinete de Ministros«.

Con información de NA.