Derrotas de Tirante y Juan Manuel Cerúndolo en la primera jornada del ATP 500 de Beijing

No fue el comienzo esperado para el tenis argentino en el ATP 500 de Beijing. En la primera jornada del torneo, dos representantes albicelestes perdieron y se despidieron rápidamente de China.

En el primer turno, Thiago Tirante (52°) se enfrentó al alemán Struff y fue derrota por 6-1, 6-4 en una hora y 5 minutos de partido. Luego de una gran participación en la Copa Davis con Argentina en Neuquén, donde logró su primera victoria como local, el platense terminó tempranamente su primer torneo de la gira asiática.

En el arranque, el alemán se apoderó del juego y marcó una rápida diferencia de 5-0 para cerrar sin problemas el primer set. Ya en el definitivo, hubo paridad en el marcador pero el europeo volvió a quebrar cuando estaban 3-3, para llevar un sólido triunfo. El servicio fue su fuerte en este duelo, ya que solo cedió una oportunidad de set en todo el encuentro.

Más tarde, Juan Manuel Cerúndolo cayó en tres sets ante el local Bu (111°). Fue 6-2, 5-7 y 6-4 en dos horas y 20 minutos. El representante chino fue dominador y quebró en dos ocasiones en el primer set.

En el segundo, el menor de los hermanos se acomodó y comenzó a jugar más suelto. La diferencia llegó en el último game, donde el break clave para mandar al partido al tercer set. Allí, el asiático fue más eficaz y el argentino cometió varios errores no forzados que le costaron su eliminación. Para ambos, la gira asiática continuará en el Masters 1000 de Shanghai.

Juanma Cerúndolo forzó el tercer set pero no tuvo su estreno esperado.

La agenda de los argentinos este jueves

Mañana, en la madrugada argentina, será el debut de los otros tres representantes en China. Mariano Navone (45°) jugará desde las 00 ante Alex de Miñaur (9°). Luego, Francisco Cerúndolo (22°) se verá las caras ante el neerlandés Van de Zandschulp (40°) no antes de las 1:30. Por último, Sebastián Báez (51°) protagonizará otro Argentina-China ante Shang (253°). El duelo será a las 2:40.

Además, Tomás Etcheverry (30°) tendrá su estreno en el ATP 500 de Tokio. El platense será el único argentino en este torneo. En su camino buscará vencer al griego Tsitsipas (44°). El partido está programado para las 00:10.

Una buena y una mala en el dobles

Por el dobles masculino, Máximo «Machi» González y Andrés Molteni vencieron a Sander Gillé y Sem Verbeek por 6-7(3), 7-6(5), 10-4 en la clasificación del China Open en Pekín y se metieron en el cuadro principal. La dupla argentina enfrentará a la francesa integrada por Sadio Doumbia y Fabien Reboul en la primera ronda.

Mientras Francisco Cerúndolo espera por su debut en el cuadro individual, formó pareja con Arthur Rinderknech y ya quedaron afuera en primera ronda tras perder (3-6, 6-4 y 10-7) con Aleksandr Búblik y Shang Juncheng.