Ejecución de Christa Pike: sus últimas horas en el corredor de la muerte y quiénes estarán con ella en Tennessee



Christa Pike, la única mujer en el corredor de la muerte de Tennessee por el asesinato de una joven en 1995, dice estar preparada para enfrentar este miércoles su ejecución, pero «nerviosa» por la forma en que se lleve a cabo. Será la primera vez que ocurra en 200 años en el estado norteamericano.

La ejecución se dará tres décadas después de que fuera condenada a muerte por asesinar a una compañera de clase en este territorio conservador del sur de Estados Unidos.

Christa Pike, condenada a muerte por asesinato

Christa Pike, que ahora tiene 50 años, tenía 18 cuando ella y su novio golpearon y mataron a Colleen Slemmer en un campamento de formación profesional para jóvenes. Su novio, que entonces tenía 17 años, fue condenado a cadena perpetua.

El asesinato en 1995 atrajo la atención nacional después de que el cuerpo de Slemmer fuera hallado con una estrella de cinco puntas grabada en el pecho, símbolo que suele asociarse con el satanismo. Su ejecución por inyección letal está prevista este miércoles en el centro penitenciario de máxima seguridad Riverbend, en Nashville.

Pike será la primera mujer ejecutada en Tennessee en más de 200 años, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte. En Estados Unidos, solo 18 mujeres han sido ejecutadas desde 1976, según esa fuente.

El caso de Pike suscitó debate sobre la pena capital para delincuentes jóvenes. Sus abogados argumentaron que debían concederle clemencia debido a su corta edad y a los problemas de salud mental que padecía en el momento del asesinato.»Tenía 18 años cuando cometió su delito, y sufría una enfermedad mental grave», escribieron en una petición de clemencia dirigida al gobernador de Tennessee, Bill Lee, quien dijo que no intervendría.

La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó el martes una solicitud de última hora para suspender la ejecución, que sostenía que sus problemas de salud mental y una afección sanguínea harían que la inyección letal le causara un «sufrimiento innecesario».

Un grupo de expertos en derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas instó al gobierno de Estados Unidos y a las autoridades de Tennessee a «detener de inmediato» la ejecución y conmutar su sentencia de muerte. «La ejecución de Pike marcaría la culminación de una trayectoria de intenso sufrimiento físico y psicológico, caracterizada por abusos en la infancia y por casi tres décadas de aislamiento en el corredor de la muerte», señalaron.

Antes de enterarse el lunes de que el gobernador Bill Lee no intervendría en su caso, Pike, de 50 años, escribió en una carta a NBC News: «Se me conceda o no el indulto, estoy en paz». “No tengo miedo a morir”, escribió Pike, quien lleva más de tres décadas en el corredor de la muerte. “Solo me preocupa el proceso”.

Ejecución de Christa Pike: quiénes estarán en el corredor de la muerte

Dada la rareza de la ejecución de una reclusa, los funcionarios penitenciarios de Tennessee afirman que harán todo lo posible por cumplir con ciertas peticiones de Pike. Esto incluye el uso de guardias femeninas cuando sea trasladada de su prisión para mujeres en Nashville a la cercana Institución de Máxima Seguridad de Riverbend. También podría asignarse un equipo de ejecución compuesto exclusivamente por mujeres.

Según Noticias Argentinas, se prevé que al menos una excepción sea un médico que participó en una ejecución por inyección letal fallida a principios de este año, la cual tuvo que ser suspendida al no poderse encontrar una vena adecuada en el prisionero. El dr. Mark Walton Fowler declaró a NBC News que tiene la intención de participar en la ejecución de Pike.

El consejero espiritual de Pike, el reverendo Mikey Noechel, maestro budista, afirma que también se le permitirá el acceso a la cámara de ejecución. Planea bendecir el lugar, recitar mantras y meditar, centrándose en una oración budista de «bondad amorosa» junto a Pike.

Noechel, quien nunca antes había sido consejero espiritual de alguien en el corredor de la muerte, dijo que han pasado tiempo hablando abiertamente sobre la vida, la muerte y la gratitud. Pike, agregó, no se avergüenza de lo que hizo.

“Hizo algo terrible. Horrible. Lamento que haya sucedido y siento una profunda compasión por la familia de Colleen Slemmer”, dijo Noechel. “Pero Christa es la prueba de que la redención y el cambio son posibles”.