Una tormenta retrasó el viaje de la Selección Argentina a Nueva York para la final del Mundial

La Scaloneta vio modificada su planificación de cara a la final frente a España.

La preparación de la Selección Argentina para la final del Mundial 2026 sufrió un imprevisto este jueves. Una tormenta eléctrica en Atlanta obligó a demorar el viaje de la delegación hacia Nueva Jersey, donde el equipo de Lionel Scaloni enfrentará a España el próximo domingo.

El vuelo, previsto para las 18:00 (hora argentina), no pudo despegar en el horario establecido debido a las condiciones climáticas y la suspensión momentánea de las operaciones en el aeropuerto. Por ese motivo, el plantel permaneció algunas horas más en el hotel de concentración a la espera de la autorización para viajar.

Finalmente, cerca de las 20:00, los jugadores arribaron al aeropuerto y pudieron embarcar rumbo a Nueva Jersey, donde continuarán con la preparación para el partido decisivo.

La demora se produjo luego del primer entrenamiento posterior a la victoria por 2-1 sobre Inglaterra en las semifinales. La práctica se desarrolló en el complejo deportivo del Atlanta United y estuvo enfocada en la recuperación de los futbolistas que fueron titulares, mientras que quienes tuvieron menos minutos realizaron ejercicios de mayor intensidad.

Una de las postales de la jornada volvió a tener como protagonista a Lionel Messi. El capitán argentino fue fotografiado descalzo sobre el césped junto a Leandro Paredes, Enzo Fernández y Julián Álvarez durante el inicio de los trabajos, en un clima distendido.

El guiño de Enzo Fernández tras la victoria

Fuera de la cancha, Enzo Fernández también dio que hablar en las redes sociales. El mediocampista publicó una imagen junto a Messi y Paredes durante el entrenamiento y eligió como música de fondo Wonderwall, el emblemático tema de Oasis que suele acompañar los festejos de la selección inglesa.

El detalle no pasó inadvertido entre los hinchas, que interpretaron la elección de la canción como un guiño luego de la eliminación de Inglaterra a manos de la Albiceleste en las semifinales del Mundial.

Con el plantel ya instalado en Nueva Jersey, la Selección Argentina afrontará los últimos entrenamientos antes de la final frente a España, en busca de defender el título conseguido en Qatar 2022.