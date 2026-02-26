La Finalissima entre Argentina y España, a estadio repleto: se vendieron las 90.000 entradas en dos horas

Cada vez falta menos para un duelo que promete mucho. El partido entre el campeón de la Copa América 2024 y el de la Eurocopa 2024 se está llevando todas las miradas y la expectativa crece minuto a minuto. Las 88.966 localidades que se pusieron ayer a la venta, se agotaron tan solo en dos horas, según informaron los organizadores del encuentro.

Argentina y España se verán las caras el próximo viernes 27 de marzo a las 15 (hora argentina) en el Estadio Lusail de Qatar, aquel donde Lionel Messi levantó la Copa del Mundo tras una final inolvidable ante Francia. También fue escenario de otros partidos: la derrota ante Arabia Saudita y las vicotrias frente a México, Países Bajos (por penales) y Croacia.

El sexto partido de la Selección en ese recinto será especial: una Finalissima que es furor. No solo cruzará a los dos mejores seleccionados del ranking (España 1° y Argentina 2°), sino que también será un duelo generacional entre Messi y Lamine Yamal, que se enfrentarán por primera vez en sus carreras.

Para este encuentro, el equipo de Lionel Scaloni ya tiene algunas bajas confirmadas: Juan Foyth se lesionó el tendón de Aquiles y estará afuera de las canchas por varios meses. Además, lo más probable es que Giovanni Lo Celso también se lo pierda: padece una lesión miotendinosa proximal moderada en el recto anterior del muslo derecho, con regreso estimado para abril.

Por el otro lado, Luis De la Fuente también cuenta con una baja significativa: Mikel Merino, jugador de Arsenal y una pieza clave en el esquema del entrenador, fue operado por una lesión osea en el pie derecho y será baja por casí toda la temporada.

La última vez que se enfrentaron Argentina y España fue en 2018, con goleada por 6-1 para la Roja. En tanto, el historial está igualado: seis victorias por lado y dos igualdades en los 14 partidos disputados. La balanza se inclinará para un lado o para el otro en el Lusail de Qatar.