¿Se pospone Argentina – Cabo Verde? Alertan por tormentas en Miami y el partido por los 16avos del Mundial podría retrasarse

La Selección Argentina enfrentará este viernes a Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026 desde las 19, pero en la previa surgió una preocupación ajena al fútbol. Miami, sede del encuentro, permanece bajo alerta por tormentas y las condiciones climáticas podrían alterar el normal desarrollo del partido si aparecen descargas eléctricas en las inmediaciones del Hard Rock Stadium.

Durante la mañana, el cielo se mostró mayormente cubierto, con momentos de mucha nubosidad alternados con algunos pasajes de sol. Los pronósticos indican que por la tarde podrían registrarse lluvias y tormentas aisladas, un escenario que mantiene en alerta tanto a la organización como a los miles de hinchas que asistirán al estadio.

El principal riesgo no pasa por la lluvia en sí, sino por la posible actividad eléctrica. De acuerdo con el protocolo vigente en Estados Unidos para este tipo de eventos, si se detectan rayos dentro de un radio de 13 kilómetros del estadio, el partido deberá detenerse de manera obligatoria y tanto los futbolistas como los espectadores deberán abandonar sus lugares hasta que las condiciones sean seguras.

La suspensión inicial es de 30 minutos, aunque ese plazo puede extenderse. Cada vez que se registre una nueva descarga eléctrica dentro del área de seguridad, el conteo vuelve a comenzar, por lo que resulta imposible anticipar cuánto tiempo podría permanecer interrumpido el encuentro. Una vez autorizado el regreso, los jugadores dispondrán de un breve calentamiento antes de reanudar el juego.

Este Mundial ya tuvo un antecedente de este tipo, aunque no en Estados Unidos. También por los 16avos, el encuentro entre México y Ecuador, disputado en el Estadio Azteca, debió postergarse durante una hora debido a las tormentas que afectaban la zona. Ahora, todas las miradas estarán puestas en la evolución del clima en Miami para saber si Argentina y Cabo Verde pueden comenzar el partido en el horario previsto.