Dólar oficial hoy 3 de julio 2026: precios y estabilidad en el mercado financiero argentino

La plaza financiera argentina inaugura su última rueda comercial de la semana este viernes 3 de julio 2026, consolidando un escenario de notable previsibilidad institucional y una marcada convergencia de precios en sus diferentes segmentos.

De acuerdo con los últimos balances técnicos difundidos por el Banco Central (BCRA), la solidez estructural de las reservas internacionales netas continúa oficiando como un eficiente dique de contención frente a las lógicas presiones estacionales de principios de mes.

En este marco de estabilidad monetaria, el dólar oficial comanda el esquema general de costos de la economía real, mientras que las cotizaciones bursátiles del dólar MEP y el dólar CCL abren la jornada reflejando brechas acotadas y un flujo regular de liquidación de divisas de exportación.

Cotización del dólar oficial y dólar tarjeta en el Banco Nación: viernes 3 de julio 2026

Inicio de la rueda de dólar oficial, este viernes 3 de julio 2026, con estabilidad en las pizarras del Banco Nación (BNA) a:

$1.460 para la compra.

$1.510 para la venta.

El dólar tarjeta, indicador de referencia obligada para el cálculo de consumos en el exterior y el pago de plataformas de streaming de origen extranjero, se mantenía en:

$1.963.

Las cotizaciones de los bancos este viernes 3 de julio 2026: ¿a cuánto cotiza en Banco Nación?

El dólar oficial en el circuito minorista es una de las referencias centrales del mercado, bajo el monitoreo constante del Banco Central.

En los principales bancos, estas son las cotizaciones oficiales en la apertura de la actividad:

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1460 1510 Banco Nación 1460 1510 Banco ICBC 1455 1515 Banco BBVA 1465 1515 Banco Supervielle 1464,5 1519,5 Banco Ciudad de Bs As 1450 1510 Banco Patagonia 1465 1515 Banco Hipotecario 1470 1510 Banco Santander 1465 1515 Banco Credicoop 1460 1510 Banco Macro 1455 1515 Banco Piano 1470 1525 Banco BPN 1450 1520

Tendencia del dólar MEP y dólar CCL en el mercado financiero: viernes 3 de julio 2026

El dólar MEP (o dólar bolsa) cotiza este viernes 3 de julio 2026 a:

$1.530.

En sintonía, el dólar CCL (Contado con Liquidación) se consigue a:

$1.575.

¿A cuánto cotiza el dólar blue este viernes 3 de julio 2026?

El dólar blue se consigue este viernes 3 de julio 2026 a:

$1.505 para la compra.

$1.525 para la venta.

El dólar oficial en Río Negro y Neuquén: a cuánto se vende en la Patagonia

Viernes 3 de julio 2026. En Neuquén, el dólar oficial se oferta en el Banco Provincia a:

$1.450 para la compra.

$1.520 para la venta.

Viernes 3 de julio 2026. En Río Negro, el dólar oficial se compra en Banco Patagonia a: