Dólar oficial hoy 3 de julio 2026: precios y estabilidad en el mercado financiero argentino
El cierre de la semana define la tendencia de precios para el dólar oficial, el dólar MEP y el dólar CCL en las pizarras bancarias. Repasamos los valores del Banco Nación y el pulso productivo en Río Negro y Neuquén.
La plaza financiera argentina inaugura su última rueda comercial de la semana este viernes 3 de julio 2026, consolidando un escenario de notable previsibilidad institucional y una marcada convergencia de precios en sus diferentes segmentos.
De acuerdo con los últimos balances técnicos difundidos por el Banco Central (BCRA), la solidez estructural de las reservas internacionales netas continúa oficiando como un eficiente dique de contención frente a las lógicas presiones estacionales de principios de mes.
En este marco de estabilidad monetaria, el dólar oficial comanda el esquema general de costos de la economía real, mientras que las cotizaciones bursátiles del dólar MEP y el dólar CCL abren la jornada reflejando brechas acotadas y un flujo regular de liquidación de divisas de exportación.
Cotización del dólar oficial y dólar tarjeta en el Banco Nación: viernes 3 de julio 2026
Inicio de la rueda de dólar oficial, este viernes 3 de julio 2026, con estabilidad en las pizarras del Banco Nación (BNA) a:
- $1.460 para la compra.
- $1.510 para la venta.
El dólar tarjeta, indicador de referencia obligada para el cálculo de consumos en el exterior y el pago de plataformas de streaming de origen extranjero, se mantenía en:
- $1.963.
Las cotizaciones de los bancos este viernes 3 de julio 2026: ¿a cuánto cotiza en Banco Nación?
El dólar oficial en el circuito minorista es una de las referencias centrales del mercado, bajo el monitoreo constante del Banco Central.
- En los principales bancos, estas son las cotizaciones oficiales en la apertura de la actividad:
|BANCO
|APERTURA
|Compra
|Venta
|Banco Galicia
|1460
|1510
|Banco Nación
|1460
|1510
|Banco ICBC
|1455
|1515
|Banco BBVA
|1465
|1515
|Banco Supervielle
|1464,5
|1519,5
|Banco Ciudad de Bs As
|1450
|1510
|Banco Patagonia
|1465
|1515
|Banco Hipotecario
|1470
|1510
|Banco Santander
|1465
|1515
|Banco Credicoop
|1460
|1510
|Banco Macro
|1455
|1515
|Banco Piano
|1470
|1525
|Banco BPN
|1450
|1520
Tendencia del dólar MEP y dólar CCL en el mercado financiero: viernes 3 de julio 2026
El dólar MEP (o dólar bolsa) cotiza este viernes 3 de julio 2026 a:
- $1.530.
En sintonía, el dólar CCL (Contado con Liquidación) se consigue a:
- $1.575.
¿A cuánto cotiza el dólar blue este viernes 3 de julio 2026?
El dólar blue se consigue este viernes 3 de julio 2026 a:
- $1.505 para la compra.
- $1.525 para la venta.
El dólar oficial en Río Negro y Neuquén: a cuánto se vende en la Patagonia
Viernes 3 de julio 2026. En Neuquén, el dólar oficial se oferta en el Banco Provincia a:
- $1.450 para la compra.
- $1.520 para la venta.
Viernes 3 de julio 2026. En Río Negro, el dólar oficial se compra en Banco Patagonia a:
- $1.465 para la compra.
- $1.515 para la venta.
Comentarios