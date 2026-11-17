Una vez más, Javier Milei se puso al frente de una campaña anticipada de La Libertad Avanza y aprovechó un discurso de corte económico en el Palacio Libertad (ex CCK), durante las Jornadas Monetarias y Bancarias del Banco Central, para enviar un mensaje en clave electoral y vaticinar un triunfo oficialista en 2027. En esta oportunidad, el Presidente eligió apelar de manera directa a la juventud, un sector que resultó determinante en las elecciones de 2023 para que el mandatario alcanzara el Sillón de Rivadavia.

En plena alocución frente al ministro de Economía, Luis Caputo, el titular del Banco Central, Santiago Bausili, y diversos técnicos financieros, el jefe de Estado describió las dificultades de ejercer el poder en «la silla eléctrica» y sostuvo que, por ese motivo, resulta imposible brindar consejos de gestión. En ese marco, anticipó su continuidad política hasta 2031 con una definición tajante: «A quien sea mi sucesor, porque voy a ser reelecto, tampoco le voy a poder dar un consejo».

Acto seguido, el mandatario focalizó su mensaje en el peso demográfico y político de las nuevas generaciones de cara a los próximos comicios presidenciales. «Me dijo Santiago que había muchos jóvenes. Ustedes son los que van a salvar el país, que dicho sea de paso, son el 70% del padrón. No tengan duda que vamos a ganar en primera vuelta», exclamó Milei ante el auditorio.

Ajuste del gasto, presiones internas y la cruzada contra los impuestos

Previo a sus definiciones electorales, el Presidente expuso sobre las resistencias que enfrenta su programa económico dentro de la propia estructura estatal para sostener el equilibrio de las cuentas públicas. «Les puedo asegurar que todo el tiempo tenemos presiones para gastar más, para gastar más, para gastar más. Todo el tiempo. Y no se crean que son solamente los orcos los que quieren gastar más«, afirmó el mandatario.

En esa misma línea, evocó el clima de tensión social y política previo a su asunción en diciembre de 2023: «Teníamos a los orcos golpeando las puertas. Estaban esperando que estallara todo para hacer un golpe de Estado a fin de año. Eso es porque a veces la hoja de papel no tiene contemplado lo que hay del otro lado tratando de romper todo».

De acuerdo con los datos presentados en su exposición, el gasto público registró una reducción real del 30% desde el inicio de su administración, un recorte que permitió eliminar el déficit fiscal durante el primer mes de gestión. «Vamos camino a cerrar el tercer año consecutivo de equilibrio fiscal en la línea financiera», destacó el jefe de Estado al defender el ancla fiscal como pilar central de su programa.

En otro pasaje de su discurso, Milei volvió a cuestionar el término «contribuyente» para designar a las personas que abonan tributos. «Para mí los impuestos son un robo. No acepto llamar al pagador de impuestos contribuyente. Y no lo acepten nunca, porque es como agarrar e ilustrarse las cadenas de la esclavitud», sentenció el mandatario, tras definir la carga tributaria como «violencia pura, porque está impuesto».

Asimismo, reivindicó la baja impositiva aplicada por su gestión: «Somos el único gobierno en la historia argentina que en 30 meses bajó casi cuatro puntos del PBI en impuestos. Le devolvimos a los argentinos 25 mil millones de dólares«. Según las proyecciones oficiales que detalló en el recinto, el plan económico apunta a devolver hacia 2031 el equivalente a 500.000 millones de dólares en reducción impositiva acumulada.

Salida del cepo, inflación mayorista y comparación con gestiones anteriores

En materia cambiaria, el Presidente resaltó la eliminación de las restricciones y la corrección cambiaria inicial con el argumento de que existía una brecha del 200% entre la cotización oficial y el dólar paralelo. «El cepo, al margen de que es un cercenamiento de la libertad, es un acto violento. Fijar el precio a uno era una ridiculez total. El precio es al que hay, no al que un burócrata determina a dedo«, sostuvo ante los especialistas financieros.

El jefe de Estado también analizó el índice de precios mayoristas difundido durante la jornada, al que definió como un indicador adelantado de la evolución futura de los precios minoristas. «El dato de inflación mayorista del día de hoy fue de 1,6%», puntualizó Milei, y explicó que, al descontar el impacto del salto internacional del petróleo —que escaló de 60 a 120 dólares antes de retroceder por debajo de los 100 dólares—, la inflación mayorista «está viajando en torno al 0,8%», cifra que equivale a una proyección anualizada del 10%.

Para dimensionar esa desaceleración, el mandatario trazó un repaso histórico sobre el comportamiento inflacionario de las administraciones precedentes. Señaló que Néstor Kirchner «casi duplicó la inflación», al elevarla del 3,7% al 9%; que Cristina Fernández de Kirchner la recibió en el 9% y la entregó en el 27%; que Mauricio Macri la tomó en el 27% y la dejó en el 54%; y que Alberto Fernández la recibió en el 54% y la entregó en el 211%, con una dinámica diaria del 1,5%. «Nosotros la recibimos entre el 200% o el 300%, al uno y medio diario, y hoy viene viajando entre el 20% y el 10%», resumió.

Baja de la pobreza, indigencia y pronóstico de un «siglo de oro liberal»

Por otro lado, Milei repasó los indicadores sociales y aseguró que la pobreza descendió del 57% al 32%, lo que representa a 12 millones de personas que abandonaron esa condición. Además, precisó que la indigencia cayó del 20% al 7%, mientras que la pobreza infantil retrocedió del 70% al 42%.

«Es un número verdaderamente horrible, espantoso, todo lo que quieran, pero cuando nosotros llegamos era 70%», expresó sobre la pobreza infantil. En el mismo sentido, evaluó los registros generales: «32% de pobreza es aberrante, 7% de indigencia es aberrante, pero estamos mucho mejor que cuando iniciamos».

El jefe de Estado contrastó la crisis que enfrentó al asumir con el escenario actual de debate económico. «En lugar de estar discutiendo con qué brasas nos quemábamos en el infierno, hoy discutimos si crecemos un poquito más o un poquito menos y si la inflación baja un poco más rápido o un poco más lento», apuntó Milei. Finalmente, convocó al auditorio con una consigna optimista sobre el rumbo del país: «Prepárense porque viene lo mejor. Se viene el siglo de oro liberal».