La vicepresidenta del Colegio de Abogados asume la Asesoría Letrada del municipio de Bariloche. Archivo

La colaboradora de la Asesoría Letrada municipal, Claudia Soledad López, asumió de manera temporal la titularidad del área legal en reemplazo de Yanina Sánchez, que renunció la semana pasada para encabezar la Convención Constituyente.

La nueva secretaria legal ya trabajaba en el equipo de Sánchez y según dispuso el intendente su designación es “hasta que disponga lo contrario”.

El vínculo con Sánchez también se da en el contexto del Colegio de Abogados donde López actualmente ejerce la vicepresidencia.

Se estima que el reemplazo es temporal hasta que concluya la Convención y Sánchez regrese a su cargo. Mientras tanto, la flamante funcionaria percibirá un haber equivalente al de secretario, con el adicional de zona fría y adicionales de ley remunerativos y no remunerativos, precisó la resolución de designación.

La Asesoría Letrada municipal tiene vigentes -según información oficial pública- 12 nombramientos de colaboradores políticos, todos ellos abogados que llevan adelante las distintas tareas del área, entre ellas representan a la Municipalidad en litigios judiciales, y 9 personas con contratos de locación de servicios con diversas responsabilidades desde promotores/administrativos, profesionales, técnicos.

El intendente Cortés también dejó sin efecto el nombramiento de la vocal del Instituto Municipal de Tierras y Viviendas Mariela Guerra que también asumió como convencional constituyente y estaba en el cargo desde el año pasado.

En el ámbito provincial, el gobernador Alberto Weretilneck por decreto concedió una licencia sin goce de haberes por el término de 60 días corridos a partir del 12 de noviembre de 2026 a Julia Fernández, presidenta del Parque Tecnológico y Productivo de Bariloche, quien asumió como convencional en Bariloche.