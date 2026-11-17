El vicepresidente del Banco Central (BCRA), Vladimir Werning, cuestionó las propuestas de implementar un “plan platita” para impulsar la actividad económica y ganar las elecciones de 2027. El funcionario calificó esas iniciativas como “muy peligrosas” y sostuvo que desconocen la experiencia argentina, donde la flexibilización monetaria no consigue los resultados esperados.

Werning del Banco Central rechazó el “plan platita”

Werning realizó estas declaraciones durante las Jornadas Monetarias y Bancarias del BCRA, que concluyeron este martes con un discurso del presidente Javier Milei. En su exposición, también abordó la acumulación de reservas, la balanza de pagos, las tasas en dólares y el riesgo país.

“Es muy peligroso plantear aflojar la política monetaria para aumentar la actividad. Quizás para un economista en Estados Unidos puede mostrar evidencia distinta; en Argentina no sucede”, afirmó, según detalló Infobae.

El vicepresidente de la entidad también cuestionó las propuestas que priorizan soluciones inmediatas frente a problemas estructurales. “Son paliativos para los síntomas”, señaló, al advertir que ese enfoque conduce a discusiones recurrentes sobre el tipo de cambio y las tasas de interés.

En ese sentido, describió las propuestas de mantener el dólar “siempre hacia arriba” y las tasas “siempre hacia abajo” como una búsqueda de “balas de plata” para resolver los desequilibrios económicos.

Werning rechazó que una devaluación o una reducción de las tasas sean caminos efectivos para reactivar la economía. “Devaluar salarios y licuar ahorros, lejos de ofrecer un camino al futuro, son recetas que nos retrotraen a diciembre de 2023”, advirtió.

Finalmente, insistió en que el debate económico debe considerar los desequilibrios heredados y evitar medidas de corto plazo que, según su diagnóstico, no resuelven las causas de fondo.