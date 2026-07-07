Reforma del sistema de registros de propiedad automotor: crean un programa para digitalizar trámites, qué cambios habrá

El Ministerio de Justicia creó el Plan Nacional de Digitalización y Reorganización Integral del Sistema Registral Automotor para digitalizar trámites, reorganizar oficinas y cambiar la forma en que se cobran los aranceles. La resolución 306/2026 fue publicada este martes en el Boletín Oficial.

Según explicó la norma el objetivo es pasar a un sistema digital.

Los cambios para reformar el sistema de registros de propiedad automotor

Según la norma publicada, «se creó un ‘Plan Nacional de Digitalización y Reorganización Integral del Sistema Registral Automotor’, como marco político, institucional y sistemático idóneo para guiar la implementación ordenada y efectiva de las reformas orientadas al reordenamiento progresivo del sistema registral, para promover la optimización de recursos y el avance hacia esquemas de gestión concentrados, eficientes y con foco en el ciudadano”.

Además, el escrito señaló: “Encomiéndase a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios de la Subsecretaría de Asuntos Registrales de la Secretaría de Políticas de Vinculación Ciudadana del Ministerio de Justicia que en el plazo de 30 días corridos proponga un cronograma de implementación a la Autoridad de Aplicación”.

Esta iniciativa se apoya en tres ejes: transformación digital del Sistema Registral Automotor; evolución institucional de la Dirección Nacional y de los Registros Seccionales e implementación, adecuación normativa y consolidación del nuevo sistema registral.

Según el texto oficial, el objetivo es pasar de un esquema basado en documentación física, territorialidad registral y trámites presenciales a un sistema digital, interoperable y centrado en el ciudadano, con menos costos y más agilidad, mientras que la reforma da continuidad a medidas previas como el Legajo Digital Único (LDU), el Certificado Digital Automotor (CDA), el sistema RUNA y el RUV.

En el anexo se indicó que “la ejecución del plan se desarrollará de manera gradual, garantizando en todo momento la continuidad del servicio, la preservación de la seguridad jurídica y la protección de los derechos de los usuarios” y que entre los principales resultados esperados se destacan:

Simplificación y reducción de trámites registrales.

Digitalización integral de procedimientos.

Digitalización de la documentación registral.

Eliminación progresiva del soporte papel.

Fortalecimiento de la capacidad de control de la DNRPA.

Reducción de costos operativos.

Disminución de tiempos de gestión.

Mejora de la experiencia de los ciudadanos.

Incremento de la transparencia y trazabilidad de las operaciones.

“La visión final del presente plan consiste en consolidar un Sistema Registral Automotor Digital Integrado, capaz de brindar servicios registrales completamente digitales, accesibles desde cualquier punto del país, sustentados en documentación electrónica, interoperabilidad estatal y mecanismos avanzados de supervisión y control”, se agregó en el citado anexo.

En el mismo se informó además que “la implementación de este proceso permitirá preservar las fortalezas históricas del sistema registral automotor argentino, modernizando simultáneamente su estructura operativa e institucional para responder eficazmente a las necesidades de las próximas décadas”.

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A continuación, la resolución completa: