La tos que no se va: por qué puede durar hasta dos meses después de una gripe y cuándo consultar

Personas que ya superaron una gripe o un resfrío, retomaron sus actividades habituales y, aun así, continúan tosiendo durante varias semanas. Gentileza.

Con el invierno instalado y las enfermedades respiratorias en circulación, muchas personas atraviesan una situación que genera incertidumbre: la fiebre desapareció, el dolor de cuerpo cedió y la congestión quedó atrás, pero la tos sigue presente. En algunos casos, incluso, se prolonga durante varias semanas.

Se trata de la llamada tos postviral, un cuadro frecuente luego de infecciones respiratorias como la gripe o el resfrío y que, aunque suele ser benigno, muchas veces despierta preocupación o lleva a la automedicación.

¿Por qué aparece la tos postviral?

«La tos postviral aparece porque, una vez que el virus desaparece, las vías respiratorias permanecen inflamadas e hipersensibles durante un tiempo. Esto hace que estímulos cotidianos, como el aire frío, el ejercicio físico o incluso hablar durante varios minutos, desencadenen episodios de tos. Es una respuesta del organismo que suele resolverse de forma progresiva», explica el médico clínico Francisco Albornoz (MP 1086), de Boreal Salud.

Los especialistas señalan que, tras una infección viral, la tos puede persistir entre tres y ocho semanas. Durante ese período, los bronquios continúan recuperándose y reaccionan con mayor facilidad a distintos estímulos, aun cuando el virus ya no está presente.

Esa persistencia suele interpretarse como un signo de que «la gripe no se curó» o de que «bajó al pecho», cuando en realidad, en la mayoría de los casos, forma parte del proceso normal de recuperación.

Tomar antibióticos: ¿sí o no?

Uno de los errores más habituales es iniciar un tratamiento con antibióticos sin indicación médica. Sin embargo, la tos postviral no suele estar provocada por bacterias, por lo que estos medicamentos no aceleran la recuperación y su uso innecesario favorece la resistencia bacteriana, uno de los principales desafíos de salud pública a nivel mundial.

«Uno de los errores más frecuentes es pensar que, si la tos continúa, el tratamiento debe ser más fuerte o que es necesario tomar antibióticos por cuenta propia. En la mayoría de los casos, el manejo consiste en aliviar los síntomas, mantener una buena hidratación, evitar el humo del cigarrillo, ventilar los ambientes y respetar las indicaciones del profesional de la salud», señala Albornoz.

El descanso, una adecuada hidratación y evitar irritantes ambientales también contribuyen a que las vías respiratorias recuperen su funcionamiento habitual.

Cuándo la tos deja de ser normal

Aunque la mayoría de los cuadros evolucionan favorablemente, existen situaciones en las que la tos requiere una evaluación médica. Los especialistas recomiendan consultar si aparecen:

dificultad para respirar;

fiebre que persiste o reaparece después de haber desaparecido;

dolor en el pecho;

expectoración con sangre;

pérdida de peso sin explicación;

tos que continúa más de ocho semanas sin mostrar mejoría.

También aconsejan prestar especial atención en adultos mayores, niños pequeños, embarazadas y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares previas, ya que presentan mayor riesgo de desarrollar complicaciones.

La prevención sigue siendo la mejor herramienta

Más allá del tratamiento, los especialistas recuerdan que las medidas de prevención continúan siendo fundamentales durante toda la temporada invernal. Mantener los esquemas de vacunación al día, lavarse las manos con frecuencia, ventilar los ambientes incluso cuando hace frío y cubrirse con el pliegue del codo al toser o estornudar ayudan a reducir la circulación de virus respiratorios.

«La mayoría de las personas evolucionará favorablemente sin complicaciones, pero conocer cuáles son los síntomas normales y cuáles deben motivar una consulta permite actuar a tiempo y evitar problemas mayores. Ante cualquier duda, siempre es preferible consultar con un profesional que automedicarse«, concluye el especialista.

Las vacunas que ayudan a prevenir las infecciones respiratorias

Antigripal

Se aplica todos los años y protege frente a los virus de la influenza. Está especialmente recomendada para personas mayores, embarazadas, niños pequeños y personas con factores de riesgo.

Antineumocócica

Protege contra enfermedades producidas por el neumococo, como la neumonía, la meningitis y algunas infecciones de la sangre. Se indica según la edad y las condiciones de salud de cada persona.

Virus sincicial respiratorio (VSR)

La vacunación está destinada a embarazadas para proteger a los recién nacidos durante sus primeros meses de vida. También existen estrategias de inmunización para algunos adultos mayores, de acuerdo con las recomendaciones sanitarias vigentes.