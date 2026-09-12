La formación de River vs. Atlético Tucumán, confirmada: ¿Ponzio repite equipo?

Leonardo Ponzio repite el once que salió desde el arranque ante Independiente Rivadavia y Banfield. (Foto: FOTOBAIRES)

River visitará a Atlético Tucumán este sábado desde las 17:30, con presencia de su hinchada en el estadio Monumental Presidente José Fierro. El árbitro será Andrés Gariano y la transmisión estará a cargo de TNT Sports Premium.

Leonardo Ponzio obtuvo dos victorias en sus dos primeras presentaciones, ante Banfield en el Florencio Sola y frente a Independiente Rivadavia en el Monumental, y repetirá la misma fórmula esta tarde en Tucumán: dispondrá el mismo once titular por tercera vez consecutiva.

De esta manera, el arquero será Santiago Beltrán y en la defensa estarán Gonzalo Montiel en el lateral derecho, Lucas Martínez Quarta y Nicolás Otamendi en la zaga central y Marcos Acuña por el costado izquierdo.

El mediocampista central volverá a ser Fausto Vera, quien mostró una levantada en su rendimiento desde la llegada de Ponzio al jugar en la posición en la que más cómodo se siente. A sus costados estarán Tobías Andrada y Tomás Galván, quien viene de convertir un doblete ante la Lepra mendocina.

Por último, Thiago Almada será el enganche y la dupla ofensiva estará compuesta por Ángel Correa y Sebastián Driussi.

Así, la formación de River para visitar a Atlético Tucumán será: Beltrán; Montiel, Martínez Quarta, Otamendi, Acuña; Andrada, Vera, Galván; Almada; Correa y Driussi.