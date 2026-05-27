El Gobierno tuvo una buena licitación y consiguió financiamiento: el riesgo país cerró en los 500 puntos básicos

Roberto Pico, Corresponsalía de Buenos Aires.

Así como la economía real le trae malas noticias al Gobierno, el sector financiero lo compensa. Este miércoles, el Ministerio de Economía cerró una buena licitación de títulos públicos para refinanciar vencimientos en moneda local y el riesgo país bajó, aunque no logró perforar los 500 puntos.

En la subasta de bonos, la Secretaría de Finanzas colocó instrumentos por $ 12,57 billones, monto que luego será aplicado para el pago de obligaciones que operan este viernes por 11,5 billones, lo cual equivale a un rollover de 114%. La tasa de interés estuvo en línea con lo esperado por el mercado.

De esta forma, el equipo económico mantiene la postura de quitarle liquidez al sistema para seguir forzando una baja de la inflación.

El mayor interés de los ahorristas estuvo en los títulos con vencimiento más cercano, donde la ganancia era mayor.

La operación también incluyó la oferta de los títulos en dólares AO27 y AO28. Para el primero la suscripción fue de U$S 200 millones a una tasa de 5,1% y se espera que en la segunda rueda que se realizará mañana se coloquen U$S 105 millones adicionales con los cuales se alcanzaría el monto máximo de emisión de U$S 2.000 millones. Este título tiene como fecha de vencimiento octubre de 2027, con lo cual su pago es entera responsabilidad del actual mandato de Javier Milei.

En el caso del AO28 –que vence en octubre de 2028 y asume el riesgo de un cambio político- la suscripción fue de U$S 150 millones a tasa de 8,5% y mañana se buscarán otros U$S 100 millones. En este instrumento aún resta una emisión de unos U$S 670 millones para llegar al máximo permitido.

En paralelo, el Banco Central compró U$S 132 millones y acumuló U$S 9.230 millones, desde el inicio del programa. Las reservas brutas llegaron a U$S 47.867 millones.

Con este escenario, el dólar se mantuvo estable y en la pizarra del Banco Nación la cotización oficial cerró en $ 1.380 para la compra y $ 1.430 para la venta. Para los ahorristas minoristas en bancos privados los precios fueron similares. El mayorista se movió levemente al alza para quedar en $ 1.402 y $ 1.412 para ambas puntas.

El riesgo país a la baja

A este favorable escenario se sumó el riesgo país que retomó la tendencia bajista. Con una nueva suba de los títulos públicos, cerró en 500 puntos, luego de que la semana pasada hubiera repuntado hasta los 538 puntos.

Estos vaivenes se explican tanto por la volátil situación internacional, como también por los movimientos del bono a 10 años de los Estados Unidos, que es el que se utiliza como referencia para el cálculo.

El ministro de Economía, Luis Caputo, insiste en que Argentina no saldrá al mercado de capitales internacional hasta tanto no se produzca una baja mucho más pronunciada del riesgo país.

Las acciones del panel MERVAL tuvieron una marcada suba de 4,9%, lideradas por los bancos. Igual movimiento mostraron los ADRs en Nueva York, también traccionados por el sector financiero.