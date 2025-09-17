La Fórmula 1 anunció cambios en el calendario 2026: circuitos con sprint y ajustes de horario

La Fórmula 1 anunció las novedades para su calendario 2026 con cambios significativos en las carreras sprint. Además, la Máxima realizó ajustes en los horarios, especialmente para el Gran Premio de Canadá con el objetivo de coincidir con otros eventos deportivos internacionales.

Entre las principales modificaciones, se confirmó que seis circuitos albergarán el formato sprint. Silverstone (Gran Bretaña), Zandvoort (Países Bajos), Montreal (Canadá) y Singapur se incorporan como nuevas sedes, mientras que China (Shanghai) y Miami (Estados Unidos) repetirán su presencia.

En el caso del autódromo neerlandés, celebrará su última carrera sprint antes de abandonar el calendario tras la expiración de su contrato en 2026.

Por su parte, el circuito Gilles Villeneuve y el callejero asiático serán sede de una carrera sprint por primera vez en su historial en la Máxima. Las modificaciones que llevó adelante la F1 implicó la salida de Bélgica, Austin (Estados Unidos), Brasil y Qatar del grupo con carreras sprint para la temporada 2026.

La rotación de sedes responde a la estrategia de mantener el formato atractivo y adaptarse a las preferencias de promotores y equipos. La permanencia de China y Miami en el calendario sprint confirmó la importancia de seguir con esta metodología en estos mercados para la expansión global del campeonato.

Stefano Domenicali, CEO de la F1, destacó que las sprint “incrementaron su popularidad y repercusión desde 2021, al ofrecer más acción para aficionados, socios de transmisión y promotores”. Por su parte, Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA, celebró la inclusión de nuevas sedes y remarcó que este tipo de carreras aportan “intensidad y entretenimiento adicional” a la temporada.

Otro cambio relevante será el del Gran Premio de Canadá, que pasará de largar a las 14 a hacerlo a las 16 horas locales con el objetivo de no superponerse con las 500 Millas de Indianápolis, programadas el mismo día. De esta manera, ambas competencias tendrán más de tres horas de diferencia.

Además, dos Grandes Premios se correrán en sábado. Las Vegas, que mantiene su formato nocturno, y Azerbaiyán, que se trasladará para evitar coincidir con una jornada nacional de luto en el país.