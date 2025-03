La fuerte advertencia del manager de Franco Colapinto a sus seguidores: «Le hacen daño»

El manager de Franco Colapinto, Jamie Campbell-Walter, advirtió a los fanáticos del piloto argentino que las críticas desmedidas hacia Alpine y, en particular, al australiano Jack Doohan, podrían terminar perjudicando al pilarense.

El manager de Colapinto, Jamie Campbell-Walter, fue tajante e hizo una dura advertencia a los seguidores del argentino: «le estan haciendo más daño que bien”.

Todo tiene que ver con los comentarios que figuran en las publicaciones de Alpine que contienen comentarios agresivos para la dirección y principalmente Doohan, quien fue elegido para comenzar la temporada 2025 junto al francés Pierre Gasly.

Quizás los seguidores creen que de esa forma ejercen presión para que el argentino procedente de Williams se gane finalmente un lugar en la parrilla de la F1. sin embargo, el manager resaltó que el efecto es totalmente contrario.

«Los que odian y creen que ayudan a Franco, le están haciendo más daño que bien. Insultos al equipo, a Jack y a veces a otros seguidores de Alpine. Franco y todos los que lo apoyamos somos fans de todo el equipo, Pierre y Jack«, afirmó el manager.

“Compórtense con pasión pero sin insultos ni arrogancia. El momento de Franco llegará, pero no así”, aconsejó. Campbell-Walter, excorredor británico, hizo su posteo en la red social X en respuesta a otro de una cuenta especializada (@Formula1Fangio) que hizo “un llamado a la solidaridad” para acabar las críticas.

Well said! The haters who think they help Franco. You are doing him more harm than good. Insults to the team, to Jack and sometimes to other supporters of Alpine. Franco and all of us who support him are fans of the whole team, Pierre and Jack. Conduct yourselves with passion but… https://t.co/CLAO738Ep6