La furia de Flamengo por la expulsión de Gonzalo Plata: el comunicado oficial y el audio del VAR de Conmebol

Andrés Rojas, en el ojo de la polémica por la doble amarilla que le sacó al ecuatoriano Plata (REUTERS/Ricardo Moraes)

La bronca se instaló en el Maracaná a pesar del triunfo del Flamengo por 2-1 sobre Estudiantes en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. El Mengão terminó con un sabor amargo por la injusta expulsión de Gonzalo Plata que condicionó el cierre del partido y generó una ola de críticas contra el colombiano Andrés Rojas.

El episodio se dio a los 80 minutos cuando el ecuatoriano recibió una patada de Facundo Rodríguez. Sin embargo, el árbitro entendió que Plata había intervenido de manera indebida y le mostró la segunda tarjeta amarilla, que derivó en la expulsión. La decisión dejó al conjunto de Brasil con un jugador menos justo cuando dominaba 2-0, lo que permitió que el Pincha se adelantara en el campo y descontara con un gol de Guido Carrillo a los 89 minutos.

¡EXPULSADO GONZALO PLATA EN FLAMENGO POR DOBLE AMARILLA! ¿Qué te pareció?



La indignación en el club carioca fue inmediata. Flamengo publicó un duro comunicado en el que acusó un “desequilibrio en las decisiones arbitrales que favorecieron al rival” y advirtió que elevará el reclamo a Conmebol. “Las imágenes del partido son claras e indiscutibles, revelando la magnitud de los errores cometidos”, señaló la institución.

Además, el director deportivo José Boto fue tajante tras la victoria: “Lo que ocurrió fue escandaloso y vergonzoso. Nos convirtieron un penal a favor en una roja injustificada. Espero que Conmebol tome medidas”, sostuvo.

Luego de la ola de reclamos y el fuerte comunicado del club de Brasil, el organismo sudamericano intentó despejar dudas publicando los audios del VAR. Allí se confirmó que la expulsión fue un error de Rojas. Gonzalo Plata había sido víctima de la falta de Rodríguez. No obstante, como se trató de una segunda amarilla y no de una roja directa, el VAR no tenía la potestad de intervenir.

El técnico Filipe Luís también se sumó al malestar. «El árbitro quiso ser protagonista con arrogancia y sin concentración. Así es imposible competir en igualdad de condiciones», dijo.