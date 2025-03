La honestidad brutal del rival de Colapinto: «El coche no falló, la cagué»

Jack Doohan, el rival de Franco Colapinto en Alpine, asumió toda la responsabilidad del incidente ocurrido en Australia, el domingo pasado, y explicó a los medios de comunicación de Shanghái, donde se disputará el GP de China de Fórmula 1, cómo sucedió su choque en la primera vuelta de la carrera en Melbourne.

Doohan ya estaba bajo presión al iniciar la temporada en su casa, y las condiciones de lluvia no hicieron más que agravar la situación. Hizo un trompo y se estrelló en la primera vuelta, uniéndose a otros pilotos que tuvieron problemas en las traicioneras condiciones.

«Sí, creo que la próxima vez haré exactamente lo que estaba haciendo en las vueltas a la parrilla, que era cambiar de marchas antes de la curva 3, así que estaba en tercera marcha, ya sabes, mientras estaba acelerando y con el acelerador a fondo, al 80%, cambié a cuarta y perdí el control en el cambio de marchas, así que creo que también igualaremos al otro lado del garaje en la dureza de nuestros cambios«, explicó Doohan.

Doohan y los detalles: «Seré más suave con el acelerador»

Doohan, de 22 años, explicó los detalles de lo que sucedió cuando aceleró al salir de la curva 5 de Albert Park. «Enderecé la rueda, lo que debería ser bueno, pero eso también significó que fui al máximo de dureza en el cambio ascendente, lo que me hizo trompear. No hay excusas, pero para mí, seré aún más prudente y me aseguraré de subir de marcha antes de la curva», continuó.

Y con mucha honestidad, remató: «A fin de cuentas el auto no falló, la cagué. Tengo el control, pero seguro que algunas cosas no me han ayudado de la mejor manera, pero ya sabes, vivo y aprendo. Definitivamente seré más suave con el acelerador, con un porcentaje más bajo y cambiaré un poco antes. Sólo para dejar las cosas claras, ya sabes, no hay nada que estuviera mal con el coche en absoluto, ya sabes, yo mismo la cagué y me lidié con ello».

Apuesta a recuperarse en China

De cara al Gran Premio de China de este fin de semana, Doohan afronta la carrera con la cabeza fría. «Vamos a reagruparnos, a mantener la cabeza alta y trataremos de recuperarnos», dijo el australiano, que ya está en tierras chinas junto a Franco Colapinto y el resto de los integrantes de la escudería francesa.