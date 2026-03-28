Triunfo ante la Sub 20 y descanso hasta el lunes: cómo sigue la Selección Argentina

El Flaco López marcó el tanto de la victoria ante el seleccionado Sub 20.

Luego de lo que fue la deslucida victoria por 2-1 ante Mauritania, la Selección Argentina continuó esta mañana con sus entrenamientos en Ezeiza. Allí, los jugadores que no vieron acción ante los africanos se enfrentaron a la Sub 20 en un amistoso que terminó 1-0 en favor de la Mayor.

El entrenamiento se realizó esta mañana. Allí, mientras los que jugaron ante Mauritania hicieron trabajos de regeneración y gimnasio, el resto del plantel se enfrentó en un amistoso ante el combinado Sub 20 de Diego Placente.

Cómo formó la Selección Argentina ante la Sub 20

En ese duelo, la Mayor se quedó con la victoria por 1-0 gracias a un gol de José Manuel López, quien sigue sumando puntos en la pelea por meterse en la lista definitiva del Mundial.

El equipo de Lionel Scaloni formó con Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Valentín Barco; Gianluca Prestianni, López y Nicolás Paz. Después, ingresaron Juan Musso, Gabriel Rojas, Tomás Palacios, Máximo Perrone, Franco Mastantuono y Giuliano Simeone.

Prestianni, uno de los que no vio acción contra Mauritania.

El domingo será día de descanso para el plantel, que quedó así liberado hasta el lunes por la mañana. Ese día, el cuerpo técnico los esperará para almorzar, volver a entrenar y ya quedar concentrados para el duelo ante Zambia, el martes, en La Bombonera.

Ese partido representará el último en suelo argentino, antes de partir a los Estados Unidos para la concentración previa al Mundial. En ese contexto, el entrenador Lionel Scaloni debe presentar la lista definitiva de convocados.

Por empezar, el entrenador de la Albiceleste tiene hasta el 11 de mayo para presentar una nómina preliminar de entre 35 y 55 nombres. Después, el corte definitivo de 26 jugadores tiene como límite el 30 del mismo mes.

Se espera que la lista se conozca unos días antes, dado que la Selección Argentina piensa viajar a Kansas, para la concentración, el 28.