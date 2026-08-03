Ucrania denunció un «ataque a la cultura» por un bombardeo ruso que destruyó ocho millones de libros

Un bombardeo ruso contra un almacén en el noreste de Ucrania durante el fin de semana destruyó ocho millones de libros, según informó el lunes la editorial, que calificó al hecho como un ataque contra la cultura.

No es la primera vez que Rusia ataca un importante centro editorial, lo que ha llevado a Kiev a acusar a Moscú de tomarlos específicamente como blanco.

«La mayor pérdida»: mensaje de una editorial de Ucrania

«Se trata de la mayor pérdida para la infraestructura editorial de Ucrania desde el inicio de la guerra a gran escala» en 2022, afirmó la editorial Ranok.

«Más de 8 millones de libros fueron destruidos en el incendio, entre ellos libros de texto para niños», señaló Ranok en un comunicado publicado en las redes sociales.

«El incendio sigue devorando. El enemigo está intentando destruir nuestra educación y nuestra cultura», añadió.

El director de la empresal, Viktor Kruglov, lo calificó de «ataque contra la educación y la cultura ucranianas».

Un bombardeo contra un almacén cercano a Kiev el mes pasado redujo a cenizas 800.000 libros, según informó la editorial, cuyo catálogo incluye obras de George Orwell y Barack Obama.

A lo largo de su invasión, Rusia ha atacado con frecuencia museos, galerías, estudios de cine, iglesias y otros lugares de importancia cultural en Ucrania.

14 muertos en ataques cruzados entre Ucrania y Rusia

Ataques ucranianos causaron once muertos en zonas turísticas -la península de Crimea anexionada por Rusia y la región de Krasnodar (sur)-, mientras que un ataque de Moscú contra Ucrania mató a tres personas, informaron el lunes las autoridades de ambos países.

Siete personas, incluidos tres niños, murieron y alrededor de otras cuarenta resultaron heridas por la caída de un dron ucraniano en Arjipo-Ósipovka, en la costa del mar Negro, según el último saldo del gobernador regional de Krasnodar, Veniamin Kondratiev.

«Lo que ocurrió hoy es un ataque deliberado del régimen de Kiev contra la población civil, que no tiene ningún vínculo con la infraestructura militar», afirmó Kondratiev en Telegram.

AFP