Femicidio en Mar del Plata: suman los videos de cámaras de seguridad de la zona donde hallaron el cuerpo

Peritos incorporaron los registros audiovisuales del balneario para reconstruir los movimientos previos y posteriores al crimen.

La investigación por el femicidio de Juana Mailén Antonich, la joven de 24 años asesinada en una playa del sur de Mar del Plata tras acudir a una falsa entrevista de trabajo, incorporó una nueva evidencia clave: las tarjetas de memoria de las cámaras de seguridad instaladas en el lugar donde fue encontrado el cuerpo.

La medida fue dispuesta por la fiscalía que encabeza Carlos Russo, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°7, con el objetivo de reconstruir los movimientos previos y posteriores al crimen, ocurrido durante el fin de semana.

La joven víctima había sido convocada bajo la promesa de una oferta laboral.

Las cámaras y el vínculo de uno de los detenidos con el lugar

Según trascendió, personal del Gabinete de Homicidios de la DDI logró contactar a uno de los responsables del predio, quien entregó las tarjetas de memoria de las cámaras de seguridad instaladas en el balneario.

Además, esa persona confirmó a los investigadores que uno de los dos detenidos trabajaba como sereno en el lugar, mientras que el otro era un allegado que frecuentaba habitualmente el predio.

La fiscalía también tomó declaraciones testimoniales para establecer con mayor precisión cuándo desapareció Antonich y cómo llegó hasta la zona donde finalmente fue asesinada.

En ese marco, el remisero que trasladó a la joven se presentó espontáneamente en una dependencia policial y ratificó que la llevó hasta el sitio donde tenía prevista una supuesta entrevista laboral, en línea con lo sostenido por la familia de la víctima.

La autopsia confirmó la causa de muerte

Juana Mailén Antonich, madre de dos niñas de 1 y 6 años, había sido contactada mediante una falsa oferta de trabajo publicada en Facebook. Salió de su vivienda el viernes por la tarde con destino a una entrevista en las playas del sur de Mar del Plata y nunca regresó.

Su familia denunció la desaparición y, horas más tarde, el cuerpo fue encontrado detrás de la casilla de seguridad de un balneario, cubierto con una sábana.

El informe preliminar de la autopsia determinó que la joven murió a causa de un paro cardíaco provocado por una hemorragia severa originada por una herida de arma blanca en la zona cervical. Los peritos también constataron golpes en el rostro y en los brazos.

Si bien el examen forense no detectó inicialmente lesiones compatibles con un abuso sexual, la investigación continuará con los protocolos específicos para descartar completamente esa posibilidad.

Los dos sospechosos permanecen detenidos mientras la fiscalía profundiza el análisis de las imágenes recuperadas y del resto de las pruebas reunidas para reconstruir la secuencia completa del femicidio.