Boca recupera fichas: el Changuito Zeballos y Milton Giménez tienen fecha de regreso

Boca sufrió con la racha de lesiones en el arranque del 2026, pero hay dos jugadores que preparan su regreso a las canchas. Exequiel Zeballos y Milton Giménez están en la recta final de recuperación y se estima que estarán disponibles para después de la fecha FIFA, entre el 27 y 31 de marzo.

El Changuito tuvo un desgarro grado II-III en el bíceps femoral izquierdo en la previa del choque ante Vélez, mientras que el centrodelantero está completando una fructífera rehabilitación, tras ser intervenido quirúrgicamente por una pubalgia. Para el duelo ante Talleres del fin de semana del 5 de abril, ambos futbolistas podrían reaparecer en la convocatoria.

Zeballos, la vuelta y el interés napolitano

Zeballos comenzó el año en un nivel muy alto y extendió su gran cierre 2025. Sin embargo, un desgarro severo lo obligó a parar por dos meses. Desde entonces, se perdió ocho partidos y quedará afuera de un noveno, ya que no regresará para el duelo frente a Instituto del domingo a las 20 en La Bombonera.

En el medio, y sin novedades certeras sobre la renovación de su contrato, que vence en diciembre de este año, crecieron los rumores que lo vinculan con Napoli. Cabe remarcar que si no se pone de acuerdo con la dirigencia que comanda Juan Román Riquelme para extender su vínculo antes del 30 de junio, podría negociar en condición de libre con cualquier club.

Giménez y el objetivo de recuperar su nivel

Giménez terminó el año pasado siendo foco de críticas por parte de los hinchas, tras haber fallado muchas ocasiones claras desde el Superclásico en adelante. Una pubalgia no le permitió hacer la pretemporada con normalidad y, al no ver progresos durante un tratamiento menos invasivo, acordó con el club pasar por el quirófano.

Fue operado el 18 de febrero y desde entonces comenzó el proceso de rehabilitación, que ya lo tiene haciendo ejercicios con pelota. Teniendo en cuenta que tras el encuentro con la Gloria habrá dos semanas hasta el siguiente, ya estaría en condiciones de regresar. Habrá que ver si recupera el ritmo futbolístico: su último partido data del 7 de diciembre del año pasado.

Con Zeballos y Giménez, Boca recupera dos piezas importantes pensando en la Copa Libertadores, cuya fase de grupos se sorteará este jueves y que comenzará la semana del 8 de abril. Con la vuelta de Alan Velasco ante Unión y a la espera de Carlos Palacios y Edinson Cavani, el Xeneize continúa sumando soldados, tras la ola de lesiones que azotó la ofensiva durante los primeros dos meses del año.