Juicio por YPF: 15 estados y territorios de EE. UU. se suman a los demandantes en la Corte Suprema contra el fallo que anuló la condena

El juicio por la expropiación del 51% de YPF llegó a la Corte Suprema de Estados Unidos, donde 15 estados y territorios respaldaron a los demandantes. (Foto: gentileza)

Un grupo de 15 estados y territorios de Estados Unidos presentó ante la Corte Suprema un escrito en respaldo de Petersen y Eton Park, los demandantes en el juicio por la expropiación de YPF, que buscan revertir el fallo que en marzo anuló la condena de US$16.100 millones contra la Argentina. La presentación fue encabezada por Missouri.

Se trata de un amicus curiae, una figura que permite a terceros acercar argumentos sin ser parte del litigio, y no modifica por sí mismo el fallo favorable al país. Los demandantes, financiados por Burford Capital, llevaron el caso a la Corte el 30 de septiembre con un pedido que figura en el registro oficial del tribunal con el número 26-442, y el tribunal todavía no decidió si lo tomará.

El dato que vuelve más relevante la presentación es que, si la Corte pide la opinión del gobierno estadounidense, quien la firmará es el procurador general John Sauer. Sauer antes ocupó ese mismo cargo en Missouri, según los registros del tribunal, el estado que ahora encabeza el escrito contra la Argentina.

Qué plantean los estados de EE. UU. y qué responde Sebastián Soler

El escrito, firmado por la fiscal general de Missouri, Catherine Hanaway, y otros 14 fiscales, sostiene que el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York interpretó mal la Ley de Inmunidad Soberana Extranjera (FSIA) y permitió que la ley argentina impidiera a los demandantes obtener una reparación, según publicó Clarín.

Por su parte, el analista Sebastián Maril, de Latam Advisors, advirtió en X que los estados temen que ese criterio sea una “hoja de ruta para que los Estados extranjeros eludan las sentencias” estadounidenses, y por eso citan como antecedente sus demandas contra China por la pandemia.

🛑 Los gobiernos de 15 estados y territorios de los EE.UU., representados por sus respectivos fiscales generales, presentaron en la Corte Suprema un amicus curiae en apoyo de Petersen y Eton Park contra Argentina en el caso por la expropiación de YPF. Advierten que el criterio del Segundo Circuito podría servir de hoja de ruta para que los Estados extranjeros eludan las sentencias de los tribunales estadounidenses mediante la aprobación de leyes internas convenientes para ellos. 🛑 The attorneys general of 15 U.S. states and territories, led by Missouri, filed an amicus curiae brief with the Supreme Court in support of Petersen and Eton Park against Argentina, in the case over the expropriation of YPF. They warn that the Second Circuit’s approach could serve as a roadmap for foreign states to evade U.S. court judgments by passing domestic laws that suit them. — Sebastian Maril (@SebastianMaril) November 1, 2026

Todos los firmantes son republicanos, salvo el de las Islas Marianas del Norte, que es independiente, según Clarín. Para Sebastián Soler, subprocurador del Tesoro durante el gobierno de Alberto Fernández y parte del equipo que defendió al país, “la ausencia de demócratas no es decisiva pero lo torna menos persuasivo”, según escribió en X.

Soler también cuestionó el fondo del planteo y afirmó que “la premisa del argumento es falsa”. A su entender, la Cámara no se negó a intervenir, sino que falló a favor de la Argentina aplicando el derecho societario y de expropiaciones argentino, algo en lo que coincidieron todas las partes y los jueces de la causa.

Cómo sigue el juicio por YPF

Según el recuento de Maril, a favor de la Argentina ya se presentó el escrito de la ONG estadounidense Republican Action for Argentina (RA4ARG), que en 2025 había intentado intervenir en la causa para pedir que se investigue cómo se compraron las acciones de YPF entre 2008 y 2011.

Del lado de los demandantes se sumaron los estados y un profesor de la Facultad de Derecho de Cornell. En la primera etapa del caso, el gobierno de Donald Trump opinó en mayo de 2019 a pedido de la Corte, según el expediente 18-575, y Maril recordó que aquel escrito fue contrario a la Argentina.

Los tiempos también juegan: la Argentina pidió 30 días más para responder al pedido de los demandantes, y para Maril esa prórroga hace menos probable una decisión antes de 2027. Si la condena se reflotara, volvería a la mesa la orden que la jueza Loretta Preska dictó en 2025 para que el país entregara el 51% de las acciones de YPF, que figura en los registros del caso y que la Cámara de Apelaciones suspendió.