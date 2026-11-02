Irán afirmó que tiene un plan para reabrir el estrecho de Ormuz y que hay negociaciones «muy intensas» con EE.UU.

Irán anunció este lunes que tiene un plan de dos días para reabrir el estrecho de Ormuz y reanudar las conversaciones nucleares con Estados Unidos, acortando un proceso que originalmente se esperaba que durara siete días. Se da en momentos donde la administración de Donald Trump tendrá las elecciones de medio mandato.

La agencia de migración de la ONU informó que más de 300.000 personas en Yemen huyeron tras la reanudación de los combates, otro de los frentes en la guerra en Medio Oriente. El ejército israelí anunció que estaba concluyendo una amplia operación que comenzó después de que un tiroteo en Hebrón dejara muertos a dos soldados. Mientras tanto, China hará llegar un enviado especial a Irán, Arabia Saudita y Omán.

Irán y sus condiciones para reabrir el estrecho de Ormuz

El anuncio de Irán para reabrir el pasaje marítimo se produjo mientras la región se prepara para una posible reanudación de los combates, al tiempo que el principal diplomático de Irán declaró el domingo que esperaba que Estados Unidos optara por «la diplomacia en lugar de otras vías».

El jefe de la diplomacia iraní, Abás Araqchi, informó ayer de negociaciones «muy intensas» con Estados Unidos a través de mediadores para intentar evitar una reanudación de las hostilidades. «Teniendo en cuenta la sensibilidad y la gravedad de la situación actual, las consultas y deliberaciones son muy intensas», declaró en una entrevista concedida a la agencia oficial Irna

Irán había declarado previamente que el plan podría implementarse en una semana si Estados Unidos cumplía siete condiciones, entre ellas el levantamiento del bloqueo a los puertos iraníes.

Ahora, la república islámica afirmó que los barcos que transiten por el estrecho reabierto deberán seguir una ruta acordada entre Irán y Omán y navegar bajo supervisión iraní. Por otra parte, funcionarios iraníes han declarado que Estados Unidos debe levantar las sanciones a las ventas de petróleo iraní y aceptar un alto el fuego que incluya al Líbano.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmail Baghaei, afirmó que el plan seguía siendo la base de las negociaciones con Washington a través de mediadores, a pesar del plazo de implementación más breve. «Esto demuestra una vez más la buena fe de Irán», añadió.

Baghaei no dio ninguna señal de que Teherán hubiera cambiado sus exigencias ni de que Washington hubiera aceptado su propuesta.

Se reportó una explosión en Yemen

El Ministerio de Salud, controlado por los hutíes, informó el lunes que un atentado con explosivos sacudió un concurrido mercado en el suroeste de Yemen, causando la muerte de dos niños y otra persona, en el marco de los continuos combates entre el grupo rebelde respaldado por Irán y las fuerzas gubernamentales apoyadas por Arabia Saudí.

El portavoz del Ministerio, Anees al-Asbahi, culpó a Arabia Saudita del ataque en la provincia de Taiz, en el que, según él, resultaron heridas otras ocho personas. La agencia Associated Press no pudo verificar de forma independiente estas afirmaciones.

Los últimos ataques forman parte de las continuas batallas de los hutíes contra las fuerzas militares yemeníes y sus aliados, que han roto una tregua de cuatro años y han exacerbado una situación humanitaria ya de por sí crítica en el país.