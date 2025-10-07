La millonaria multa de FIFA a River por incidentes en el Mundial de Clubes: ¿Cuánto deberá pagar?

Este martes se dio a conocer la inesperada noticia que sorprendió al mundo River. La sanción se debe a una acumulación de infracciones ocasionadas por hinchas durante el Mundial de Clubes. Los detalles.

La millonaria multa de FIFA a River por incidentes en el Mundial de Clubes

Luego de la dura derrota frente a Rosario Central por 2-1 y la racha negativa en el torneo local, River recibió una inesperada sanción por parte de la FIFA. La institución que regula el futbol mundial recibió una multa económica por incidentes ocasionados en el Mundial de Clubes.

En el comunicado, se detalló que la multa es una acumulación de infracciones ocasionadas por hinchas e integrantes de la delegación del Millonario. Se notificaron cánticos discriminatorios en las cancha e insultos hacia Esteban Andrada, ex arquero de Monterrey.

Además, se registraron infracciones por ingreso de banderas no aprobadas, lanzamientos de proyectiles al campo de juego, el encendido de bengalas de humo en las tribunas e hinchas fumando en sectores prohibidos.

La multa económica es de 88 mil dólares. Además de esta sanción, el equipo de Núñez deberá presentar un plan de educación y concientización destinado a erradicar la discriminación y promover el respeto en los estadios.

El cumplimiento del protocolo educativo será clave, ya que de no cumplirse, podría haber un castigo mayor, como el cierre parcial del estadio Monumental para futuros partidos internacionales.

River apelará la sanción de Maxi Salas

River recibirá a Sarmiento el próximo fin de semana por la 12° fecha del torneo Clausura. Para este partido, Marcelo Gallardo no podrá contar con 8 futbolistas, por convocatorias a selecciones, sanciones y lesiones.

Ante esta complicada situación, la dirigencia del Millonario decidió apelar el fallo del Tribunal de Disciplina, que le dio dos fechas de suspensión a Maxi Salas a causa de la expulsión frente a Riestra por exceso verbal.

Este jueves, River recibirá una respuesta por parte del organismo, que decidirá si mantiene la sanción o la reduce a un solo partido. En el Millonario hay optimismo, ya que en este torneo el Tribunal le bajó la suspensión a dos futbolistas (Luciano Giménez y Aaron Quiros) y a un DT (Gustavo Costas).