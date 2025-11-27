La multa millonaria que le aplicó la AFA a Estudiantes tras el desplante a Central en el pasillo del campeón

Los jugadores de Estudiantes le dieron la espalda a los de Rosario Central en el pasillo del campeón.

El partido del último domingo entre Rosario Central y Estudiantes terminó en polémica. El plantel del Pincha le hizo el pasillo al equipo rival de espaldas, en repudio al título que le entregó la AFA el último jueves, y la entidad castigó severamente al conjunto platense.

l Tribunal de Disciplina de la AFA suspendió por dos partidos a los jugadores de Estudiantes que formaron parte del pasillo del campeón, por seis meses a Juan Sebastián Verón para ejercer la representación del club y, además, la institución deberá pagar una multa millonaria.

La casa madre del fútbol argentino obligó al Pincha a pagar el equivalente a 4000 entradas generales, lo cual se traduce en 120 millones de pesos. Se suma a los ocho millones que debía pagar el club por haber rechazado el contacto con la prensa oficial en el último partido contra Central.

Todo escaló cuando un documento de la Liga Profesional, con fecha del 21 de noviembre, estableció que en la salida de los equipos del partido entre Rosario Central y Estudiantes “se realizará un pasillo entre jugadores visitantes y niños escolta correspondientes para recibir al recientemente designado Campeón de Liga 2025″.

Se trata de una acción que no suele estar reglamentada, sino que suele ser un gesto deportivo espontáneo de reconocimiento de un club a otro. Finalmente, no ocurrió.