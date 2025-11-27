Dura sanción de la AFA a Estudiantes por el pasillo de espaldas a Rosario Central

El fallo de la AFA se comunicó esta tarde a través del Tribunal de Disciplina.

El Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer su resolución respecto al polémico incidente ocurrido en la previa del partido entre Rosario Central y Estudiantes de La Plata, conocido como el «pasillo de espaldas».

La noticia de último momento confirma que hay sanciones disciplinarias para los jugadores involucrados, pero se deberán cumplir en 2026.

De esta manera, todo el plantel de Estudiantes estará habilitado para disputar el partido de cuartos de final del Clausura ante Central Córdoba en Santiago del Estero.

Los jugadores mencionados en el informe recibieron dos fechas se suspensión a cumplir en el torneo del próximo año. Ellos son: Fernando Muslera, Román Gómez, Santiago Núñez, Tiago Palacios, Facundo Farías, Leandro González Pires, Santiago Arzamendia, Edwin Cetre, Ezequiel Piovi, Cristian Medina, Mikel Amondarain (suspendido porque fue expulsado), y Lucas Alario.

Además, el tribunal sancionó al presidente del Club Juan Sebastián Verón con una suspensión de seis meses para toda actividad relacionada con el fútbol, por infracción al art. 12 del Código Disciplinario.

La reunión del Tribunal de Disciplina fue presidida por Fernando Mitjans y actuó en la secretaría Jorge Ballesteros. El fallo, además, salió firmado por Sergio Fernández, Ezequiel Iglesias Berrondo, Martín Peluso y Matías García. Decidieron no participar de la sesión Esteban Mahiques y Néstor Barral.