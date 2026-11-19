Milton Delgado junto a Tomás Aranda en el arribo de Boca a Barranquilla para la final de la Sudamericana. (Foto: @bocajrs)



Milton Delgado llevó tranquilidad en la previa de la final de la Copa Sudamericana. El mediocampista de Boca, que el martes sufrió un golpe durante un entrenamiento que le provocó un esguince leve de rodilla, habló sobre su estado físico y aseguró que está mucho mejor de cara al partido de este sábado ante Atlético Mineiro.

«Estoy bien, me siento mejor. Me asusté un poco, pero hablé con el doctor y me siento muy bien. Todos queremos jugar, a veces pasan estas cosas, pero uno quiere estar siempre. Mi lesión no fue mucho y hoy voy a entrenar bien para prepararme», expresó el volante en diálogo con ESPN, que buscará estar desde el arranque en Barranquilla.

El juvenil también se refirió a su lugar en el mediocampo junto a Leandro Paredes y Santiago Ascacíbar, una sociedad que se consolidó en los últimos partidos. «Para mí es muy lindo jugar con Lea y el Ruso, me ayudan mucho. Tiramos todos para el mismo lado: sacrificio y dar todo para el equipo. Soy un jugador que hace sacrificio y siempre voy a dar lo mejor», señaló.

Boca se prepara para una final especial

En cuanto al partido ante Atlético Mineiro, Delgado destacó la importancia de conseguir un título internacional para el club y sus hinchas. «Queríamos ganar una Copa para darle al club y al hincha. Queremos estar en todas las competiciones y vamos a dar lo mejor. Hay que ir partido a partido y hacer un gran partido cada vez que nos toca», afirmó.

También se refirió a las condiciones climáticas que esperan en Barranquilla, donde se pronostican altas temperaturas y humedad. «Va a hacer mucho calor y humedad, pero es para los dos. Cuando entramos a la cancha eso no importa», aseguró.

Además, el volante habló sobre el recibimiento que preparan los hinchas de Boca en Colombia y la expectativa que se vive en la previa: «Vi algunos videos, pero ya es una locura. El aeropuerto, el hotel, va a ser una locura».

Finalmente, Delgado se refirió a la posibilidad de ser convocado a la Selección Argentina y no ocultó su ilusión: «Para mí es un orgullo estar en el radar de la Selección, es de las más lindas de todo el mundo. Tengo mucha ilusión, pero estoy tranquilo, que algún día me toque».