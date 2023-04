La palabra de Mónica Del Río, la primera presidenta en la historia de Cipolletti

Por primera vez en su historia, Cipolletti tiene presidenta. Hasta la mitad de esta semana, Mónica del Río era la vice de la institución pero el miércoles tomó las riendas de la institución debido a la renuncia de Roberto Rappazzo Cesio, por problemas de salud.

De esta manera, la mujer que dio sus primeros pasos en el deporte de muy chica en el Albinegro, que volvió cuando sus hijos empezaron a jugar al fútbol en el club y formó parte de varias subcomisiones a lo largo de los años, ahora estará a cargo de uno de los clubes más importantes de la Patagonia.

En principio será la presidenta de Cipo hasta mayo de 2024, momento en el cuál finaliza el mandato que inició Pedro Gutiérrez, quien renunció a principios de año por los altos niveles de violencia y le cedió su lugar a Rappazzo Cesio.

Si bien la renuncia de “Bachi” se hizo oficial el pasado miércoles, Del Río se venía preparando para asumir como presidenta desde enero.

Luego de hacerse cargo del sillón presidencial, le brindó una entrevista a Río Negro Radio en la que habló de todo. Sus inicios en el club, su camino como dirigenta, la economía del Albinegro, el fútbol y la violencia.

Escuchá a Mónica del Río, presidenta de Cipolletti, en RÍO NEGRO RADIO:

Lo más destacado de la nota a Mónica del Río

P- ¿Cómo te preparaste para ser la presidenta?

R- Cuando Roberto agarra en enero, lo hizo para ordenar algunas cuestiones sabiendo que no iba a poder continuar mucho tiempo por sus problemas de salud. Cuando me convocó me lo hizo saber y desde entonces venimos trabajando con él para estar interiorizada sobre lo que pasa en el club.

P- ¿Qué trabajaron en estos tres meses y cómo está el club hoy?

R- Hoy está encaminado y organizado. El objetivo era fortalecer todas las actividades y sumar socios, que es algo fundamental para el club. Buscamos sumar gente nueva, con ganas, y volver a traer a aquellos que se alejaron en los últimos años, especialmente en pandemia. Eso lo vemos ahora en la cancha. Cada fin de semana vemos que hay más gente y eso es bueno. El fútbol ayuda a la estabilidad del club.

P- Desde lo económico, ¿cuál es la actualidad?

R- Estamos en una situación sólida. La gente que se suma como socio hace que el club se fortalezca. Con respecto al concurso de acreedores ya se pagó la primer cuota y no hay inconvenientes para lo que viene. En el Federal A hay una buena ayuda de los sponsors. Las cuentas están fortalecidas. Lo del Tuti del Prete esta a cobrar y todavía no lo ingresamos al club por la razón de lo que vale hoy el dólar transferido, no nos beneficia. Eso ya tiene un destino, que será para la comisión de infraestructura y para mejorar las formativas del club.

P- ¿Es un desafío ser la primera presidenta?

R- Siempre estuve trabajando en el club, por lo que no lo veo como algo tan llamativo. Pero si sé que es importante ser la primera mujer en estar a cargo del club. Por ahí puede ayudar en que tengo otra visión de las cosas y una buena comunicación.

P- ¿Siempre tuviste relación con el club?

R- Desde muy chica hice todas mis actividades deportivas en el club, pero durante la universidad dejé. Luego retomé cuando mis hijos empezaron a jugar al fútbol. Ahí empecé a colaborar en la escuelita, después pasé a la Comisión de Padres de formativas, donde trabajé mucho ahi. De ahí me capturó y Pedro (Gutiérrez) para trabajar con ellos en el Federal y ya el año pasado trabajé firmemente con la Subcomisión de Fútbol, junto a Marcelo Bastias.

P- ¿Cómo ves al equipo en el Federal A?

R- Esto ya lo digo como hincha, no como especialista. Pero veo un grupo sólido. Christian (Lovrincevich) transmite buena energía y los jugadores captan su idea. Más allá de los técnico y lo táctico sabe bien lo quiere y a donde va. Antes de asumir, nos dijo que el equipo iba a poner la cabeza en todo sentido y eso lo estamos viendo. Por suerte de local nos esta yendo bien y eso hace que la gente vaya más a la cancha. Ahora tenemos que mejorar de visitante.

P- ¿Trabajan para erradicar la violencia?

R- Se está trabajando fuerte desde la subcomisión en ese tema y hasta el momento no tuvimos incidentes. El hincha entiende que alentar y participar activamente del club es lo mejor para Cipo.