Cartas alrededor del fuego: el nuevo proyecto literario de Lolo Vlem que viajará por correo por todo el país

El escritor, cocinero y editor Lolo Vlem presenta Cartas alrededor del fuego, un nuevo proyecto literario y editorial que recupera el gesto íntimo de recibir una carta impresa en casa.

A partir del 10 de agosto, una vez por mes, Vlem enviará por correo una carta inédita a lectores de toda la Argentina. Cada correspondencia incluirá una historia escrita especialmente para el proyecto, una postal coleccionable, una ficha de archivo con código QR para acceder a contenidos complementarios —fotografías, audios, recetas y notas relacionadas— y una sorpresa mensual.

Cartas alrededor del fuego no habla solamente de cocina. Habla de aquello por lo que todavía vale la pena encender el fuego: la memoria, la compañía, el trabajo, la fe, la familia, los oficios y las pequeñas escenas que sostienen una vida”. Lolo Vlem, escritor, cocinero y editor.

La primera carta llevará por título “La que canta” y abrirá el primer volumen anual del proyecto. Las doce cartas publicadas entre agosto de 2026 y julio de 2027 formarán parte luego de un libro: UNO. Cartas alrededor del fuego.



La propuesta nace como una extensión natural del universo literario y gastronómico de Lolo Vlem, autor de libros como La cocina Tehuelche, Cocinar es un acto político y Cocinar, ese patrimonio cultural. En este nuevo formato, la cocina deja de ser un tema para convertirse en el lugar donde las personas se encuentran con lo esencial.

La correspondencia mensual tiene un valor de $19.500, con envío incluido a cualquier punto de la Argentina. Las personas interesadas pueden conocer el proyecto y sumarse al grupo fundador en: www.lolovlem.com/cartas