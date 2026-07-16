¿Vuelve la cábala de Qatar?: el fuerte pedido de los hinchas a Lali Espósito tras el pase de Argentina a la final del Mundial 2026

La histórica clasificación de la Selección Argentina a la final de la Copa del Mundo desató una ola de euforia que ya no tiene freno. Con el pasaje asegurado para el duelo decisivo de este domingo 19 de julio ante España en el imponente MetLife Stadium de Nueva Jersey, la expectativa trasciende lo estrictamente deportivo.

En las últimas horas, se instaló con fuerza un debate que desvela a los hinchas en las redes sociales: ¿quién será la voz argentina encargada de cantar el Himno Nacional en la previa del partido?

La FIFA mantiene la tradición de que artistas representativos de cada país finalista interpreten sus respectivos himnos. En este escenario, tres nombres de la escena pop y de la farándula nacional pican en punta, impulsados por sus vínculos con el plantel y su presencia en territorio norteamericano.

El clamor popular: por qué las redes exigen el regreso de Lali Espósito

La campaña digital más fuerte tiene una destinataria clara: Lali Espósito. Los fanáticos la consideran un amuleto indispensable y una «cábala» irremplazable tras su recordada y emotiva interpretación del himno en la final de Qatar 2022, la tarde en la que la Scaloneta alcanzó la tercera estrella.

Apenas se consumó el triunfo 2-1 ante Inglaterra, las plataformas se inundaron de mensajes directos para la artista: “Y ahora no sé cómo van a hacer, pero Lali tiene que cantar el himno en la final”, “escuchame Lali, vos ya estás sacando pasaje, ¿no?” y «Dale Lali, tenés que ir a cantar el himno”, son algunos.

La cantante compartió en sus plataformas oficiales la intimidad de los festejos junto a su pareja, Pedro Rosemblat, quien le dedicó un tierno posteo: “Te amo enana faquera y argentina”, acompañado de una selfie donde se la ve con la camiseta albiceleste y una bandana, celebrando el pase a la final.

Tini Stoessel y Jimena Barón: las otras figuras en carrera

La danza de nombres no se detiene en Lali. Hay otras dos figuras de gran peso que ya se encuentran en Estados Unidos y cuyos nombres suenan fuerte en los pasillos de la organización: