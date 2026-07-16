El jean en tendencia inspirado en los 90 que Hailey Bieber diseñó en secreto para Gap

Hailey Bieber, una de las máximas referentes del street style de la generación actual, ha unido fuerzas con la icónica firma estadounidense Gap para lanzar «The Hailey Jean», una colección cápsula de edición limitada inspirada en los 90 que ya es tendencia.

Hablar de Hailey Bieber es hablar del manual de estilo de hoy en día. La modelo logró que sus outfits diarios de «ir a buscar un café» terminen en los tableros de Pinterest de medio mundo a los cinco minutos de ser fotografiada.

Ella misma define su estilo como «cómodo pero elegante» y la clave de su éxito es que sus looks no se sienten forzados; parece que se puso lo primero que encontró, pero todo encaja a la perfección. Jeans extra anchos, baby tees y zapatillas retro son su verdadero statement.

El último año la modelo fue fotografiada por paparazzis vistiendo repetidamente jeans holgados de Gap en sus looks diarios. Ahora, pasa de consumidora a diseñadora, reflejando su estilo effortless en una propuesta que rescata la nostalgia de finales de los noventa.

La colección se enfoca de manera exclusiva en el denim de algodón 100% rígido. La cápsula presenta dos cortes clave. Extra Baggy es un calce ultra holgado que se inspira directamente en los pantalones vintage de la línea masculina de Gap que Hailey suele comprar y adaptar a su guardarropa.

El ’90s Low-Rise Loose: Un jean de tiro bajo y pierna ancha, diseñado para recrear la estética más rebelde e icónica de finales de esa década.

Tanto los herrajes metálicos como el parche de cuero trasero llevan grabado 1996, que coincide con el nacimiento de Hailey y con el auge absoluto de la estética minimalista de Gap.