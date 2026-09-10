La preocupante confesión de Gasly sobre Madrid: «En el simulador me choqué todos los muros»

El francés viene de conseguir la Pole Position en la pasada carrera de Monza.

La incipiente nueva competencia del calendario 2026 de la Fórmula 1 ha causado conjeturas de todo tipo entre sus actores protagónicos. Están aquellos que muestran emocionados por el reto y otros que manifestan su preocupación, considerando que el «Madring Circuit» pone en jaque la seguridad de los autos y monoplazas.

En la previa del Gran Premio de España, que marca la vuelta de la máxima a la ciudad capital tras 45 años, otro de los que expresó dudas sobre el nuevo trazado urbano fue el francés Pierre Gasly, compañero de equipo del argentino Franco Colapinto en Alpine.

«Pongo mi dinero en que habrá banderas rojas. Creo que en el simulador he tocado todos los muros», comenzó explicando el francés, autor de la Pole Position en la pasada competencia de Monza.

Who knew saying three words could be this hard 🤣 pic.twitter.com/tUxnuNDzvC — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) September 10, 2026

Y recalcó, trazando la comparativa con el Principado: «Es como Mónaco, si cometés un pequeño error las consecuencias puedes ser grandes. Creo que será algo muy singular; me recuerda un poco a los peraltes del antiguo trazado de Monza«.

Los dichos de Gasly tienen consonancia con lo expuesto días atrás por James Volwes, Director de Williams. El inglés aseguró que el trazado, basándose en sus prestaciones y los tests previos de los F3, es proclive a muchos accidentes y permanentes interrupciones.

Más allá de ese aspecto, el piloto N°1 de Alpine destaca que, amén del riesgo que se corre, el nuevo circuito ofrece también garantías de buen espectáculo y diversión, tanto para espectadores como para los propios volantes.

«Parece un circuito extremadamente desafiante y lleno de curvas. Tiene todos los ingredientes para experimentar la máxima adrenalina al volante de un F1, así que tengo muchas ganas de probar la pista«, aseguró.