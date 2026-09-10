Leonardo DiCaprio compró una isla de US$ 1,7M para convertirla en un santuario de peces, tortugas y manatíes

El compromiso de Leonardo DiCaprio con el medioambiente dio un paso inédito que traspasó la pantalla de Hollywood. El reconocido actor y activista compró junto al empresario Jeff Gram la isla deshabitada Blackadore Caye, un territorio de 42 hectáreas ubicado frente a la costa de Belice, por el que pagó 1,75 millones de dólares con la promesa de restaurar su golpeado ecosistema.

DiCaprio descubrió el lugar durante un viaje en 2004 y quedó deslumbrado por el paisaje. Sin embargo, el avance de la sobrepesca, la erosión costera y la deforestación de los manglares habían deteriorado gravemente el hábitat marino, poniendo en riesgo la supervivencia de especies emblemáticas como tortugas, manatíes y peces nativos.

Un santuario sustentable: cómo es el plan de restauración

Bajo el nombre «Blackadore Caye, a Restorative Island», el proyecto busca fusionar el turismo de ultra lujo con la restauración biológica. La iniciativa contempla que las construcciones ocupen solo un porcentaje mínimo del terreno para destinar la mayor parte de la isla a la conservación activa.

Las claves de la propuesta ecológica:

Replantación de manglares: el objetivo central es recuperar la barrera vegetal nativa que frena la erosión, almacena carbono y funciona como guardería natural para peces y crustáceos.

el objetivo central es recuperar la barrera vegetal nativa que frena la erosión, almacena carbono y funciona como guardería natural para peces y crustáceos. Protección del manatí: se delimitó una franja marina de resguardo para estos mamíferos acuáticos que dependen de las praderas de vegetación marina para alimentarse.

se delimitó una franja marina de resguardo para estos mamíferos acuáticos que dependen de las praderas de vegetación marina para alimentarse. Huella de carbono cero: el complejo funcionará 100% con energías renovables, sistemas de tratamiento de residuos de última generación y la prohibición absoluta de plásticos de un solo uso.

Cuestionamientos y obras frenadas: por qué se demoró la inauguración

A pesar de que la apertura del complejo estaba prevista para 2018, la transformación de la isla quedó atrapada en una red de polémicas y demoras administrativas.

Diferentes organizaciones ambientalistas de Belice y cooperativas de pescadores locales alzaron la voz contra la estrella de cine. El principal punto de conflicto reside en las obras sobre el lecho marino y la construcción de muelles sobre pilotes, que según los pobladores de la zona podrían alterar las rutas de pesca tradicionales y dañar la frágil biodiversidad que la estrella de Hollywood promete proteger.