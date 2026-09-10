Claudia Briones, una vida dedicada a la Antropología y a los pueblos originarios, recibió el Konex

La entrega del premio se realizó el martes en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Foto: gentileza

La antropóloga Claudia Briones, profesora emérita de la Universidad Nacional de Río Negro, recibió el Premio Konex. La investigadora superior retirada del Conicet obtuvo el diploma al mérito por su destacada trayectoria en el campo de las Ciencias Antropológicas.

La distinción, argumentaron, está motivada en que «sus contribuciones son fundamentales en las Humanidades, a lo largo de su carrera ha sido autora de artículos, capítulos y libros sobre las producciones culturales y procesos organizativos del Pueblo Mapuche-Tehuelche en la Patagonia y sobre las políticas y derechos indígenas».

La entrega del premio fue el martes pasado en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA). El vicerrector de la sede andina de la UNRN, Diego Aguiar, acompañó a Briones durante la ceremonia.

En su edición 47 dedicada a las Humanidades, la Fundación Konex reconoció a 100 personalidades por sus aportes durante la década 2016 a 2025. Briones fue seleccionada como una de las cinco referentes de las Ciencias Antropológicas, junto con María Constanza Ceruti, Rafael Goñi, Carlos Somigliana y Guillermo Wilde.

“Es un reconocimiento que me alegra, pero no lo tomo como personal. Lo tomo como un reconocimiento a quienes hemos tenido la posibilidad de formarnos en la educación pública de cabo a rabo, trabajar en universidades nacionales y con el Conicet toda la vida; haber aprendido todo lo que pude pensar como antropóloga del pueblo mapuche-tehuelche, sobre todo, y de otros pueblos indígenas del país”, expresó Briones.

La entrega del premio se realizó el martes en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Foto: gentileza

La investigadora destacó la importancia que tuvo la Universidad Nacional de Río Negro en su trayectoria: “Es la posibilidad de hacerlo desde una universidad joven, nueva comparativamente, que está en la Patagonia, el lugar donde me siento anclada desde que soy estudiante”.

Consideró, además, que la distinción sintetiza una construcción colectiva. “Es un reconocimiento compartido con los colegas maravillosos con los que he tenido la posibilidad de trabajar, desde la Universidad de Buenos Aires hasta aquí, en la Universidad Nacional de Río Negro”, dijo.

Briones inició su carrera académica en la Universidad de Buenos Aires y obtuvo su doctorado en Antropología en la Universidad de Texas en Austin, Estados Unidos. Luego, se radicó en Bariloche, donde desempeñó un papel central en el desarrollo de las Ciencias Antropológicas de la UNRN.

Fue parte del equipo fundador de la Licenciatura en Ciencias Antropológicas que comenzó a dictarse en 2009, y participó en la creación de la Especialización en Peritajes Antropológicos. También fue integrante fundacional del Instituto de Investigaciones en Diversidad Cultural y Procesos de Cambio (IIDyPCa), que depende de la universidad y del Conicet.

Actualmente es profesora emérita de la UNRN e integra los comités académicos del Doctorado y del Posdoctorado en Ciencias Sociales y Humanidades de la UNRN.

Respecto a su trayectoria, Aguiar destacó tres dimensiones de su aporte: «la producción científica, su articulación con las demandas de los pueblos originarios y la construcción institucional». “Claudia Briones ha hecho muchos aportes de enorme valor en distintos aspectos. En primer lugar, desde el punto de vista teórico y empírico, abordando fenómenos vinculados a la construcción de la identidad indígena y las políticas indigenistas sobre los pueblos originarios en distintos Estados de América Latina y, en especial, de Argentina”, valoró.

Agregó que “esas investigaciones contribuyeron a fortalecer las posiciones de los pueblos originarios en las distintas disputas contemporáneas en torno al territorio, los derechos y el reconocimiento, en el marco de las políticas interculturales en la Patagonia”.

«Su tercera contribución -acotó- fue participar activamente de construcción de las bases de instituciones claves para el desarrollo de las Ciencias Sociales de la Sede Andina de la UNRN, como la carrera de Antropología, la Especialización en Peritajes Antropológicos, el Doctorado en Ciencias Sociales y Humanidades y el IIDyPCa, entre otras”.

Aportes a las Ciencias Antropológicas

La trayectoria de Briones se ha concentrado en el estudio y acompañamiento de las demandas de los pueblos originarios de la Patagonia. Sus investigaciones resultaron fundamentales para analizar cómo los Estados nacionales y provinciales construyen categorías de alteridad y asignan determinados lugares sociales y políticos a los pueblos indígenas.

Entre sus principales aportes, se encuentra el concepto de “formaciones nacionales de alteridad” que permite comprender cómo cada país -e incluso cada provincia- define y posiciona de manera particular a los pueblos indígenas dentro de sus imaginarios nacionales.

También desarrolló, junto con su equipo, la noción de “topes al reconocimiento”, destinada a describir los límites y sesgos que encuentra la implementación efectiva de los derechos indígenas reconocidos por las reformas constitucionales latinoamericanas.

Su producción articula la investigación académica con los conocimientos y las experiencias surgidos de las luchas indígenas, especialmente del pueblo mapuche-tehuelche y de otros pueblos originarios del país.

Entre sus libros más destacados se encuentran «La alteridad del Cuarto Mundo», «Cartografías argentinas: políticas indigenistas y formaciones provinciales de alteridad»;» y «Conflictividades interculturales. Demandas indígenas como crisis fructíferas, obras de referencia en la formación antropológica».

La entrega del premio se realizó el martes en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Foto: gentileza

La próxima instancia

Luego de la entrega de los Diplomas al Mérito, el jurado seleccionará a una persona de cada quinteto para recibir el Konex de Platino en su disciplina. Claudia Briones podrá ser elegida para esa distinción dentro de las Ciencias Antropológicas.

Luego, entre quienes obtengan los Konex de Platino, se elegirá a la figura más destacada de las Humanidades argentinas de la última década, que recibirá el Konex de Brillante.

La ceremonia de entrega de los Konex de Platino y del Konex de Brillante se realizará el martes 3 de noviembre en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.