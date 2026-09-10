Inflación de agosto 2026: Río Negro alcanzó un IPC de 2,14% y registró una baja respecto a julio

En julio, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) había registrado una suba del 2,61% mensual. Sin embargo, los datos publicados hoy (10 de septiembre) confirmaron una ruptura en la tendencia alcista durante agosto de 2026.

Según las cifras oficiales relevadas en Viedma y dadas a conocer este mediodía, el indicador trepó al 2,14%, lo que representa una baja con respecto a la medición previa.

La Dirección de Estadísticas y Censos de Río Negro detalló que la variación interanual (agosto 2026 versus agosto 2025) del índice de precios al consumidor (IPC) de Viedma alcanzó un 28,15%. En tanto, la acumulación en lo que va del año se ubicó en el 18,79%.

Inflación de agosto 2026: el dato rubro por rubro

El rubro que más aumentó el séptimo mes del año fue el de «Esparcimiento» con 4,45% y una variación interanual del 23,57%. Le siguen: