Inflación de agosto 2026: Río Negro alcanzó un IPC de 2,14% y registró una baja respecto a julio
La Dirección de Estadísticas y Censos de la provincia reveló este 10 de septiembre los datos del IPC correspondientes al octavo mes del año. En julio, la inflación fue del 2,61%. El dato rubro por rubro.
En julio, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) había registrado una suba del 2,61% mensual. Sin embargo, los datos publicados hoy (10 de septiembre) confirmaron una ruptura en la tendencia alcista durante agosto de 2026.
Según las cifras oficiales relevadas en Viedma y dadas a conocer este mediodía, el indicador trepó al 2,14%, lo que representa una baja con respecto a la medición previa.
La Dirección de Estadísticas y Censos de Río Negro detalló que la variación interanual (agosto 2026 versus agosto 2025) del índice de precios al consumidor (IPC) de Viedma alcanzó un 28,15%. En tanto, la acumulación en lo que va del año se ubicó en el 18,79%.
Inflación de agosto 2026: el dato rubro por rubro
El rubro que más aumentó el séptimo mes del año fue el de «Esparcimiento» con 4,45% y una variación interanual del 23,57%. Le siguen:
- «Artículos Personales y de tocador» con 3,60%
- «Alimentos» con 2,73 %
- «Indumentaria y accesorios» con 1,68%
- «Equipamiento y mantenimiento del hogar» con 1,46%
- «Atención médica y gastos para la salud» con 1,36%
- «Transporte y servicios » con 0,03%
- «Vivienda» con -0,69%
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